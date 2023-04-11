На СНСЗ в Санкт-Петербурге в июне будет заложен серийный корабль ПМО "Дмитрий Лысов"

ЦАМТО, 10 апреля. В июне текущего года на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) в Санкт-Петербурге состоится торжественная закладка очередного серийного корабля противоминной обороны проекта 12700 "Дмитрий Лысов".

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, о подготовке к закладке корабля ПМО "Дмитрий Лысов" главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову доложил генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо в рамках совещания, посвященного вопросам серийного строительства надводных кораблей всех классов.

Кроме того, 14 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе состоится торжественная церемония спуска на воду 8-го по счету и 7-го серийного корабля противоминной обороны (ПМО) "Лев Чернавин" проекта 12700 для ВМФ России.

Планируется, что в церемонии спуска на воду корабля ПМО "Лев Чернавин" примут участие: представители Главного командования ВМФ, руководство Объединенной судостроительной корпорации, руководство Средне-Невского судостроительного завода, Центрального морского КБ "Алмаз", представители администрации Санкт-Петербурга, ветераны и судостроители.

"Корабли ПМО проекта 12700 строятся на Средне-Невском судостроительном заводе в рамках реализации программы оснащения минно-тральных сил ВМФ России. Эти корабли на практике уже доказали свою эффективность и обладают целым рядом уникальных характеристик", – сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским КБ "Алмаз". Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. В сравнении с металлическим, масса композитного корпуса на 20 проц. ниже. Он обладает высокой прочностью, не подвержен воздействию агрессивных химических сред и коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. К другим достоинствам композитного корпуса можно отнести его "немагнитность", что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

По заказу Минобороны России и ВМФ России, разработкой комплектов ремонтно-технической документации и документации по многим другим видам сервисного обслуживания кораблей проекта 12700, как и надводных кораблей других проектов, занимается 51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта.

Водоизмещение кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" составляет около 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м, полная скорость хода – 16 узлов, экипаж – 44 чел.