Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО

WP: ресурсы ПВО Украины среднего радиуса полностью истощатся к 23 мая

"Слитые" документы Пентагона свидетельствуют о нехватке на Украине западного оружия, особенно боеприпасов и средств ПВО, пишет WP. Утечка разозлила Киев, поскольку украинские власти пытались скрыть уязвимости ВСУ.

Карен Деюнг

"Слитые" документы американских вооруженных сил и разведки свидетельствуют о тревожной нехватке на Украине западных вооружений, особенно боеприпасов и средств противовоздушной обороны. <…>

Эти документы рисуют чрезвычайно подробную картину условий боевых действий на Украине в конце февраля и начале марта. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Киев расходует боеприпасы "во много раз быстрее", чем его благодетели их производят.

Уязвимость и безотлагательность сохраняются и поныне. США, НАТО, ЕС и другие союзники пытаются спешно обеспечить поставки боеприпасов из Южной Кореи, Восточной Европы и Средней Азии, а также наладить собственное производство в ожидании украинского контрнаступления, которое может начаться всего через несколько недель.

Решающее значение имеет и противовоздушная оборона для защиты важных объектов, личного состава, техники и гражданских лиц. По оценке Комитета начальников штабов, сделанной в конце февраля, "способность Украины обеспечивать противовоздушную оборону средней дальности для защиты линии фронта к 23 мая будет полностью снижена". Предполагается, что Украина сможет выдержать лишь две-три волны ударов российскими ракетами и беспилотниками.

"Боеприпасы первого уровня защиты заканчиваются, расходы боеприпасов второго и третьего уровней будут лишь увеличиваться, что, в свою очередь, снижает способность защищаться от российских воздушных атак со всех высот", — говорится в секретном документе.

Эта оценка наряду с десятками других просочилась в сеть, позднее доступ к этим документам получили The Washington Post и другие издания. В их числе оказались последние донесения с поля боя, оценки обороноспособности Украины, брифинги мировых разведок по целому ряду других стран и многое другое. Информация датируется концом февраля и началом марта. Ее, по-видимому, готовили для высших руководителей Пентагона, ознакомиться с ней могли сотни других сотрудников и контрактников с соответствующими допусками. Министерство юстиции заявило, что начало расследование.

После столь мрачной оценки и на фоне стойких угроз Украине, США и союзники по НАТО спешно перебросили правительству в Киеве множество систем противовоздушной обороны, создав из них "лоскутное одеяло" в поддержку имеющимся — в основном советского и российского производства.

Пресс-секретарь ВВС Украины полковник Юрий Игнат преуменьшил ценность этой информации для Москвы, заявив, что противовоздушная оборона постоянно меняется в зависимости от боевых условий и деятельности российской разведки. Информацию месячной давности он назвал устаревшей. "Мы постоянно меняем позиции. Поэтому пусть сегодня напишут, что мы в одном месте, а завтра мы будем в другом… Мы вынуждены так работать, потому что иначе враг нас измотает и уничтожит", — сказал он.

Один высокопоставленный украинский чиновник заявил в субботу, что утечки разозлили военное и политическое руководство Киева, поскольку там пытались скрыть от Кремля уязвимости, связанные с нехваткой боеприпасов, и другие данные с полей сражений. На условиях анонимности чиновник также выразил тревогу, что за этой утечкой могут последовать и другие.

Американские военные и другие союзники назвали предстоящие попытки вернуть занятую Россией территорию решающими. Хотя в конгрессе нарастает давление с тем, чтобы сократить американскую помощь на десятки миллиардов долларов, Украина по-прежнему пользуется мощной поддержкой как республиканцев, так и демократов. Президент Байден заверил, что помощь США будет продолжаться "столько, сколько потребуется" или для капитуляции России, или для переговоров.

Пентагон заявил, что вовремя предоставляет Украине все необходимое, а проблемы с поставками носят общий характер. Но "слитые" засекреченные оценки гораздо конкретнее и мрачнее и ставят вопросы насчет способности Украины защищать свое небо. Так, они заключили, что количество предоставленных Западом систем ограничено, что они не могут противостоять возможностям Москвы и еле справляются с большим объемом российских залпов.

На одной из диаграмм показана скорость расходования украинских снарядов ПВО и указаны сроки истощения. Так, прогнозируется, что системы SA-11 выйдут из строя к 13 апреля, NASAM американского производства — к 15 апреля, а SA-8 — к маю. Прогноз на другой диаграмме советует украинским защитникам четко расставить приоритеты: сосредоточиться на том, чтобы сбивать российские самолеты и вертолеты, но не стрелять по угрозам более мелким вроде беспилотников.

США и Запад ищут по всему миру ограниченные запасы боеприпасов советской эпохи, а Игнат признал описанную в документах опасность их истощения. По его словам, боеприпасы производятся в России, и это усложняет пополнение их запасов. "Взять их больше негде, поэтому рано или поздно они закончатся", — сказал он.

В последние дни США объявили о передаче Киеву грузовиков огневой поддержки, которые могут сбивать беспилотники, — это уменьшит давление на более крупные системы, которые лучше подходят для уничтожения ракет и самолетов. В прошлом месяце Пентагон заявил, что ускорит поставки усовершенствованной системы ПВО "Пэтриот" после быстрой подготовки украинских военнослужащих в Форт-Силл в Оклахоме.

Надежная противовоздушная оборона ограничила использование авиации с обеих сторон, однако документы показывают, чем чревато истощение украинских возможностей. В частности, российские самолеты смогут свободнее перемещаться для нанесения ударов или переброски войск, их ракеты смогут летать по более целесообразным и прямым траекториям, а роль авиации в нанесении ударов по войскам во время контрнаступлений возрастет.

И наоборот, лишившись защиты, украинские силы столкнутся с проблемами при сосредоточении войск, могут утратить жизненно важные средства (например, непосредственной поддержки с воздуха и воздушного наблюдения), и в итоге окажутся неспособны предотвратить превосходство России в воздухе.

Содержащиеся в документах детали также подчеркивают риски, сопряженные с ограниченностью ПВО: необходимость защищать одни цели за счет других. На одной из карт желтыми точками отмечены места, где системы ПВО расположены вблизи объектов ключевой инфраструктуры. Красные точки показывают, где они не защищены. В прогнозе на май красные точки заполняют бóльшую часть карты — это говорит об износе систем или их уничтожении.

Игнат и Пентагон заявили, что одна из стратегий России заключается в том, чтобы подавлять и истощать системы ПВО постоянными ударами.

Документы иллюстрируют как важность противовоздушной обороны, так и ее слабые места, заявил директор проекта противоракетной обороны при Центре стратегических и международных исследований Том Карако (Tom Karako).

"Такая вот складывается ситуация, — сказал он. — ПВО всегда ограничено. Их возможности всегда конечны. В каком-то смысле даже удивительно, что украинцы держатся так долго. ПВО не поможет победить в этом конфликте. Но его отсутствие может привести к поражению".

"Слитые" данные также дают более глубокое представление об изнурительной артиллерийской борьбе, развернувшейся вдоль линии фронта, где, по словам официальных лиц, Украина расстреливает примерно по 7700 снарядов в день — выпуская по снаряду примерно раз в шесть секунд. <…>

По документам выходит, что Украина неизменно приближается истощению арсеналов. На одном слайде утверждается, что почти миллион предоставленных Западом 155-мм снарядов уже расстрелян. Помимо скорости расходования указаны и ожидаемые сроки поставок.

Судя по "слитым" данным, без постоянного пополнения запасы истощатся в течение считанных дней. Диаграмма предполагает более экономное использование реактивной артиллерии, однако динамику истощения указывает сопоставимую. Украина использует высокоточные ракеты, опираясь на целеуказания американской разведки, полученные благодаря аппаратуре в Европе.

Опрошенные в боевых условиях украинские военнослужащие неоднократно говорили, что им приходится экономить боеприпасы — причем как для старой техники советских времен, так и для новой артиллерии, предоставленной Западом. При этом одни жаловались на гаубицы без боеприпасов, а другие — наоборот, на снаряды без орудий.

Пентагон также призвал ВСУ к избирательности в стрельбе, понадеявшись, что с новой подготовкой к общевойсковым маневрам и передачей боевых машин десанта и танков украинцы смогут решительнее продвигаться в занятые части страны.

Несколько просочившихся документов описывают боевые действия в Артемовске и его окрестностях. Этот небольшой город на северо-востоке страны в течение нескольких месяцев был символическим центром боевых действий: российские войска постепенно добиваются успеха, но украинцы продолжают держаться. В начале прошлого месяца русские приблизились к тому, чтобы окружить город с трех сторон, имея за собой мощную оборону.

В одном из документов звучит призыв ускорить некую программу под названием FrankenSAM. Хотя украинские чиновники заверили, что с ней не знакомы, под этим термином может подразумеваться импровизированная система из различных узлов для стрельбы ракетами класса "земля-воздух". Этому уже имелись прецеденты: так, ракеты Sea Sparrow американского производства были адаптированы для стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Авторы статьи: Карен Деюнг (Karen DeYoung), Алекс Хортон (Alex Horton), Сергей Моргунов (Serhiy Morgunov)

Статья написана при участии Дэвида Стерна (David L. Stern), Джона Хадсона (John Hudson), Далтона Беннетта (Dalton Bennett), Эвана Хилла (Evan Hil) и Сэмюэла Окфорда (Samuel Oakford)