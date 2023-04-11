Bloomberg: утечка секретных документов Пентагона может препятствовать помощи Украине

Как сообщает агентство, проблемы с дальнейшей поддержкой Киева со стороны Вашингтона могут возникнуть в преддверии предполагаемого весеннего "контрнаступления" ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Распространение в интернете секретных документов Пентагона и американской разведки может создать трудности для дальнейшего оказания Вашингтоном помощи Киеву. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Как указывает агентство, предполагаемая утечка секретных военных документов США, которая может быть "одной из крупнейших", спровоцировала начало официального расследования американского Министерства обороны и "может затруднить американскую поддержку Украины". Отмечается, что проблемы с дальнейшей поддержкой Украины со стороны американских властей могут возникнуть в преддверии предполагаемого весеннего "контрнаступления" ВС Украины.

Уточняется, что документы широко распространились в интернете, поэтому возможность их удаления или сокрытия для минимизации ущерба не представляется.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Министерство обороны США проверяет подлинность попавших в интернет якобы секретных документов. По словам Сингх, вашингтонская администрация на межведомственном уровне "оценивает воздействие, которое эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров" страны.

По данным агентства Reuters, распространенные в интернете документы могут оказаться подделкой. Документы касаются планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих сведения о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram. Агентство подчеркивает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году.