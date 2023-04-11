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В России начали изготовление ракеты «Рокот-М» без украинской системы управления

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Пуск ракеты легкого класса "Рокот" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты легкого класса "Рокот" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Центр имени М.В. Хруничева начал изготовление ряда элементов для первой ракеты-носителя «Рокот-М» без украинской системы управления, полностью с отечественными деталями. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко, передает ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время создаются стендовые изделия, а также ряд элементов для ракеты с длительными сроками изготовления.

Ранее Варочко рассказал, что легкую ракету «Рокот-М» планируется запустить в 2024 году. По его словам, изначально планировалось запустить «Рокот-М» в 2022 году, однако аудит показал необходимость замены не только системы управления, но и оборудования, которое долго эксплуатировалось и исчерпало свой ресурс.

26 марта сообщалось, что Центр Хруничева завершил эскизное проектирование конверсионной ракеты, которая получит российскую систему управления вместо украинской.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Рокот
Компании
ГКНПЦ Хруничева
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