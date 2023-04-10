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ТАСС

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили о скором поступлении Patriot и SAMP/T на Украину

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Юрий Игнат
Юрий Игнат.
Источник изображения: discover24.ru

Представитель командования Юрий Игнат не уточнил, когда именно украинские власти ожидают получения этих систем

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP/T, обещанные США, Италией и Францией, поступят на Украину в скором времени. Об этом заявил в воскресенье представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить - NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, которые в ближайшее время должны поступить на Украину", - сказал Игнат в эфире новостного марафона, который идет по ведущим телеканалам Украины. Он не уточнил, когда именно украинские власти ожидают получения этих систем. При этом Игнат заявил, что украинские военные хотели бы получить от Запада американские истребители F-16.

Американское министерство обороны заявило во вторник, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,6 млрд. В него, в частности, войдут боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в конце марта, что Украина нуждается в 20 батареях систем противовоздушной обороны Patriot, однако до сих пор их не получила. В середине февраля Италия и Франция совместно объявили, что предоставят Украине систему ПВО SAMP/T (французское название - Mamba). В конце марта министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что "в ближайшее время Франция поставит Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T". 

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Страны
Италия
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
HIMARS
NASAMS
Patriot ЗРК
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