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ТАСС

В ЕС усомнились в реализации плана по передаче Киеву 1 млн снарядов до конца года

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Украинский военнослужащий с полученным из Германии современным 155-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом DM121 производства германской группы Rheinmetall, 2022 год (c) социальные сети
Украинский военнослужащий с полученным из Германии современным 155-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом DM121 производства германской группы Rheinmetall, 2022 год (c) социальные сети.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Газета Welt am Sonntag сообщила, что переговоры между сторонами проходят непросто

БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Представители военных кругов в Евросоюзе усомнились в реализации плана по передаче Киеву 1 млн боеприпасов калибра 155 мм. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

17 стран ЕС и Норвегия планируют передать Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев. Вооруженные силы указанных государств должны отправить снаряды из своих запасов, получив компенсацию из фондов Евросоюза. Для этого, как указывает издание, выделяется €1 млрд, и еще столько же ЕС планирует направить на совместные закупки новых боеприпасов.

Однако источники газеты сомневаются, что "план сработает". По их словам, "собрать миллион снарядов вряд ли возможно, по крайней мере не в течение года". Переговоры между сторонами проходят непросто. Речь идет о "компетенциях, тщеславии и национальных интересах", уточняет издание.

Несколько стран Евросоюза, как отмечает газета, намерены заказать артиллерийские снаряды через Европейское оборонное агентство, другие же государства выступают против этого. Оборонное агентство между тем хочет получать предложения, заключать контракты и совершать покупки, хотя пока у него мало опыта в этом, указывает издание.

Самый щекотливый вопрос заключается в возможности закупок снарядов за пределами Европы. Франция предпочла бы, чтобы заказы получала ее оборонная промышленность, поэтому она против этого. Греция и Кипр также колеблются, опасаясь, что заказы достанутся турецким производителям. Другие страны, в том числе Германия, считают, что снаряды надо заказывать за пределами Европы, например в Японии, где в настоящее время есть неиспользуемые производственные мощности.

20 марта Совет ЕС утвердил план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который предусматривает выделение €2 млрд из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев и удвоение этого количества в течение двух лет благодаря совместным заказам снарядов калибра 155 мм странами ЕС. Помимо этого, план подразумевает милитаризацию европейской промышленности, включая создание новых заводов по производству боеприпасов и вооружений. 

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Страны
Германия
Греция
Кипр
Норвегия
Украина
Франция
Япония
Проекты
Евросоюз
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