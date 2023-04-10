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ТАСС

Yonhap: Сеул обсудит с Вашингтоном утечку данных о Южной Корее в документах Пентагона

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155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства
155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства.
Источник изображения: @parksunhaaa

Речь идет об информации об обсуждении в южнокорейском правительстве возможной помощи Украине

ТАСС, 9 апреля. Власти Южной Кореи проведут переговоры с США, касающиеся публикации газеты The New York Times об утечке секретных документов Пентагона, где содержалась информация об обсуждении в южнокорейском правительстве возможной помощи Украине. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

По его информации, внимание Сеула привлекла информация из документов, упоминающая "дебаты (в южнокорейском правительстве - прим. ТАСС) о том, стоит ли предоставлять США артиллерийские снаряды для использования на Украине, нарушая политику Сеула в отношении предоставления летальной помощи".

"Нет никаких изменений в основной позиции нашего правительства в отношении Украины (о непредоставлении летального оружия - прим. ТАСС)", - приводит агентство комментарий официального представителя президента Южной Кореи на пресс-брифинге.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВСУ к наступлению против сил РФ. Множество документов, раскрывающих информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, были слиты в соцсети, такие как Twitter и Telegram. В документах фигурирует график сроков подготовки, комплектования техникой и боеприпасами к весеннему контрнаступлению девяти бригад ВСУ, которые США с союзниками тренируют и экипируют. Согласно материалам, шесть из них должны были быть готовы к 31 марта, еще три - к 30 апреля, данные по трем бригадам ВСУ, которые готовит сама Украина, не приводятся. 

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Страны
Россия
США
Украина
Южная Корея
Проекты
NATO
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