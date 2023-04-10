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Военное обозрение

КНДР объявила об очередном успешном испытании своего морского беспилотника, способного нести ядерное оружие

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Источник изображения: topwar.ru

Власти КНДР объявили об очередном успешном испытании своего подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как уточнили в государственном информагентстве страны, время нахождения аппарата под водой составило более 70 часов.

Стоит отметить, что испытание радиоуправляемого аппарата для подводной атаки Haeil-2, проведённого Национальным оборонным научно-исследовательским институтом республики, проходило в период с 4 по 7 апреля в Качжинском порту провинции Южный Хамгён. Ядерное устройство преодолело под водой расстояние в 1 тыс км за 71 час и 6 минут. По данным ЦТАК, вчера аппарат вернулся в заданный район, достигнув, тем самым, места имитируемой цели, в результате чего под водой произошёл взрыв испытательной боеголовки.

Вот что следует из сообщения агентства:

Данные испытания продемонстрировали надёжность системы подводного стратегического вооружения, а также её способность наносить смертельный удар. Всё это позволит существенно укрепить военный потенциал ВС нашей страны

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что аналогичное испытание уже проводилось Пхеньяном в рамках учений, стартовавших 21 марта. Тогда беспилотник «Хэир» провёл на глубине от 80 до 150 м приблизительно 60 часов, прибыв спустя 2 дня в назначенную точку в акватории Хонвонского залива. Следующие испытания такого рода состоялись в период с 25 по 27 марта, в ходе которых был задействован подводный аппарат Haeil-1. Он находился в Японском море 41 час и 27 минут, в то время как протяжённость маршрута составила 600 км. Неядерный боезаряд был и в этом случае успешно подорван под водой.

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