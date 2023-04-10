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WorldView-3 заснял Landsat 8 на околоземной орбите

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Запуск ракеты Atlas V со спутником Landsat
Запуск ракеты Atlas V со спутником Landsat, который будет изучать ландшафт Земли, база ВВС США Ланденберг, Калифорния, США, 11 февраля 2013г. Источник: Re-actor.net.
Источник изображения: Re-actor.net

Спутник WorldView-3 заснял космический аппарат Landsat 8 на околоземной орбите. На видео, опубликованное в Twitter, обратило внимание издание The Drive.



WorldView-3 оказался рядом с Landsat 8 7 октября. В ролике можно заметить спутники, которые сначала находятся на расстоянии 129,9 километра друг от друга, а затем на удалении 91,4 километра.

Издание отмечает, что межспутниковые снимки и видео в открытых источниках публикуются не часто, а подобными возможностями обладают космические аппараты ограниченного числа стран.

В июле РИА Новости сообщили, что американский космический аппарат Worldview-2 проводил съемку города Новая Каховка в Херсонской области за три дня до того, как этот населенный пункт подвергся ракетному удару реактивной системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) с украинской стороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HIMARS
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