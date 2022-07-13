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Американский Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара

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Разрушения в Новой Каховке
Разрушения в Новой Каховке.
Источник изображения: Сергей Бобылев / ТАСС

Американский космический аппарат Worldview-2 проводил съемку города Новая Каховка в Херсонской области за три для до того, как этот населенный пункт подвергся ракетному удару реактивной системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Съемка производилась 8 июля, а в результате ракетного удара 11 июля, по данным местных властей, 7 человек погибли и 40 ранены», — говорится в публикации.

В июле РИА Новости сообщило, что американский спутник GeoEye-1 вел съемку Белгорода за несколько дней до обстрела этого города со стороны Украины.

Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку в ночь на 12 июля. Согласно последним данным, в результате удара погибли 7 человек, а ранены — 70.

Спутник наблюдения за Землей Worldview-2 запущен в октябре 2009 года. Космический аппарат, произведенный фирмой Ball Aerospace & Technologies, принадлежит американской компании DigitalGlobe. Спутник позволяет получать изображения поверхности планеты в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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1 комментарий
№1
13.07.2022 05:09
Почему  не  применяют  "Пересвет"  против  спутника-шпиона?
0
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