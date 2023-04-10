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ТАСС

Блинкен исключил переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной в настоящее время

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: EPA-EFE/ WILL OLIVER

По мнению госсекретаря США, Москва может после таких переговоров "перегруппировать свои войска и снова атаковать"

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной в настоящее время. Свою точку зрения он изложил в интервью медиагруппе Funke, фрагмент которого был опубликован в субботу.

"Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров между Москвой и Киевом. Целью, по его словам, "должен быть справедливый и прочный мир". "Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой, и я это понимаю, но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром. Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время", - утверждал госсекретарь США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге 11 января, что Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров. В то же время он отметил, что украинские законы запрещают президенту этой страны вести диалог с Кремлем, а западные государства "не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе". В связи с этим "говорить, что есть какие-то перспективы [переговоров с Украиной], не приходится", уточнил Песков. 

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Страны
Россия
США
Украина
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