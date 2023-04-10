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ТАСС

В Совфеде считают, что Киев попробует активизировать наступление в период с мая по октябрь

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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, в этот период используемая Украиной западная техника "может быть хоть как-то эффективна"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Украинские войска будут стараться активизировать наступательные действия в период с мая по октябрь, когда используемая ими западная техника "может быть хоть как-то эффективна", считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Текущая выжидательная же позиция ВСУ связана с тем, то западная военная техника не приспособлена воевать в некомфортных для себя условиях при распутице. Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна", - сказал Бондарев ТАСС в пятницу.

Он добавил, что Россия готова "к любым вызовам со стороны противника". "Нас не запугать и не принудить к невыгодному для России миру на условиях Украины (на что надеются ее западные кураторы). Враг будет разбит, мы победим и будем диктовать условия мира ради безопасности, счастья и здоровья наших сограждан. Это одна из главных задач, стоящих перед нашими военными сейчас", - подчеркнул Бондарев.

В опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей Администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВСУ к наступлению против сил РФ. Множество документов, раскрывающих информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, были слиты в соцсети, такие как Twitter и Telegram. В материалах фигурирует график сроков подготовки, комплектования техникой и боеприпасами к весеннему контрнаступлению 9 бригад ВСУ, которые тренируют и экипируют США с союзниками. Согласно документам, 6 из них должны были быть готовы к 31 марта, еще 3 - к 30 апреля, данные по 3 бригадам ВСУ, которые готовит сама Украина, не приводятся. 

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