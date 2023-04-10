Песков заявил об отсутствии у РФ сомнений в вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине

Представитель Кремля добавил, что это "усложняет всю историю", но не может повлиять на окончательный исход СВО

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Россия не сомневается в том, что США и НАТО напрямую или косвенно вовлечены в конфликт на Украине. Об говорится в заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которое приводит в пятницу телекомпания CNN.

Отвечая на вопрос относительно утечки в социальные сети секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению, Песков подчеркнул, что у РФ "нет ни малейших сомнений в прямой или непрямой вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной".

"Уровень этой вовлеченности постепенно растет", - заявил пресс-секретарь президента РФ, слова которого приводятся на английском языке. "Мы следим за этим процессом. Разумеется, это усложняет всю историю, но это не может повлиять на окончательный исход специальной операции", - отметил он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВСУ к наступлению против сил РФ. Множество документов, раскрывающих информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, были слиты в соцсети, такие как Twitter и Telegram. В документах фигурирует график сроков подготовки, комплектования техникой и боеприпасами к весеннему контрнаступлению девяти бригад ВСУ, которые тренируют и экипируют США с союзниками. Согласно материалам, шесть из них должны были быть готовы к 31 марта, еще три - к 30 апреля, данные по трем бригадам ВСУ, которые готовит сама Украина, не приводятся.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу написал в своем Telegram-канале, что опубликованные в соцсетях данные не соответствуют действительности и не имеют отношения к реальным планам Киева.