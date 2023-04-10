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ТАСС

МО РФ: вакцину Pfizer выпустили с серьезными побочными эффектами из-за сговора в США

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Сотрудник фармацевтической компании Pfizer проходит мимо камер с компонентами для потенциальной вакцины от коронавируса
Сотрудник фармацевтической компании Pfizer проходит мимо камер с компонентами для потенциальной вакцины от коронавируса.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Pfizer

На момент одобрения вакцины у Pfizer были реальные доказательства, подтверждающие повышенный риск серьезных патологий сердечно-сосудистой системы после вакцинации, отметил генерал-лейтенант Игорь Кириллов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сговор между чиновниками США и производителями вакцины от ковида Pfizer позволил выпустить препараты с серьезными побочными эффектами. Об этом в пятницу заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

"По имеющейся у нас информации, сговор между чиновниками и производителями антиковидной вакцины Pfizer позволил запустить в обращение препараты с серьезными побочными эффектами. При этом на момент одобрения вакцины у Pfizer были реальные доказательства, подтверждающие повышенный риск серьезных патологий сердечно-сосудистой системы после вакцинации", - подчеркнул Кириллов в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

В Минобороны добавили, что таким образом чиновники федеральных агентств США "впоследствии занимают ключевые должности в фармацевтических компаниях". По данным оборонного ведомства, в их числе бывшие сотрудники Управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов министерства здравоохранения США: действующий член совета директоров компании Johnson & Johnson Марк Макклелан, член совета директоров компании Pfizer Скотт Готтлиб, главный врач компании Flagship Pioneering Стивен Хан.

Кириллов также привел информацию, содержащуюся в закрытом отчете компании Pfizer. "Имеются данные, свидетельствующие о том, что пациенты, получающие вакцину от COVID-19, подвергаются повышенному риску развития миокардита. С апреля 2021 года Moderna сообщила о росте случаев миокардита и перикардита в Соединенных Штатах после вакцинации с использованием мРНК-вакцин, особенно у подростков мужского пола и молодых людей старше 16 лет. Патологические изменения обычно наступали в течение нескольких дней после вакцинации, и чаще возникали после получения второй дозы", - отмечается в выдержке из отчета.

В ходе брифинга Кириллов напомнил, что подобные исследования высокотоксичных препаратов с неизученным риском побочных эффектов проводились ранее по заказу управления по снижению угрозы Пентагона на украинских гражданах и военнослужащих Вооруженных сил Украины без учета каких бы то ни было этических норм. "Складывается впечатление, что для американской фармпромышленности, имеющей целью получение максимальной прибыли, подобный подход является нормой, а его реализация всячески поддерживается демократической партией США", - подытожил он. 

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