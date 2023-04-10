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Военное обозрение

В ВМС США заявили о задержке производства компанией Boeing нового БПЛА-заправщика MQ-25A Stingray

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Источник изображения: topwar.ru

Перспективный БПЛА-заправщик MQ-25A Stingray, который разрабатывается компанией Boeing для ВМС США, не будет готов к указанному в контракте сроку. Первое развертывание вышеупомянутых беспилотников на борту авианосца «Теодор Рузвельт» теперь ожидается в 2026 году, сообщает USNI News со ссылкой на одного из руководителей программы – контр-адмирала Тедфорда.

Мы испытываем некоторые проблемы с производственной готовностью MQ-25. Люди не понимают, насколько крупный этот беспилотник. Он такой же длинный, как F-18, с размахом крыльев E-2. Это совсем немаленький дрон

- заявил военный.

В материале говорится, что представители Boeing также подтвердили увеличение сроков для выполнения заказа.

Мы справились с трудностями, возникшими на ранних стадиях разработки. В то же время, проблемы с качеством в сочетании с затяжными последствиями COVID-19 повлияли на наш график, но мы не свернули с намеченного пути

- заявили в компании.

USNI News напоминает, что в 2018 году Boeing выиграла контракт на сумму 805 миллионов долларов на разработку четырех БПЛА-заправщиков Stingray до августа 2024 года. Первый испытательный полет прототипа аппарата состоялся уже в 2019 году.

В свою очередь, в 2020 году ВМС США заключили с компанией контракт на сумму 84,7 миллиона долларов еще на три самолета. В общей сложности служба стремится получить парк из 73 таких заправщиков, потратив на это 1,3 млрд долларов.

Напоследок в статье приводятся данные о возможностях перспективного БПЛА. Так, согласно заявлениям разработчика, MQ-25A Stingray будет иметь грузоподъемность более 7 тонн и сможет летать на расстояния до 930 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
MQ-25 Stingray
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
Nimitz
Авианосец
БПЛА
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