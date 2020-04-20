ВМС США заказали дополнительные палубные БЛА-топливозаправщики MQ-25A

ЦАМТО, 17 апреля. Компания Boeing объявила о подписании с командованием ВМС США дополнительного контракта на поставку трех беспилотных летательных аппаратов-топливозаправщиков авианосного базирования MQ-25 "Стингрей".

Таким образом, общее количество заказанных БЛА этого типа достигло семи единиц.

Соглашение стоимостью 84,681 млн. долл. является опционом к заключенному в августе 2018 года базовому контракту на сборку первых 4 БЛА и предусматривает поставку трех дополнительных БЛА для проведения демонстрационных испытаний системы. Работы по контракту должны быть завершены к августу 2024 года.

По заявлению компании, новый заказ обеспечит бесперебойность сборки начальной партии MQ-25 и соответствует планам по проведению испытаний и подготовки БЛА MQ-25 перед их принятием на вооружение.

По информации Boeing, недавно компания завершила первый этап летных испытаний первого собранного и принадлежащего компании испытательного образца T1. Его налет составил около 30 часов. БЛА тестировался на различных скоростях и высотах. В настоящее время аппарат проходит плановую модификацию, которая включает установку топливного бака для дозаправки в полете (ARS) под левым крылом. Летные испытания БЛА возобновятся в конце 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, в начале 2016 года командование ВМС США приняло решение отказаться от реализации программы разработки базирующегося на борту атомного авианосца ударно-разведывательного БЛА UCLASS (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike) и принять на вооружение беспилотный топливозаправщик авианосного базирования CBARS (Carrier Based Aerial Refueling System), обладающий возможностями ведения разведки.

Планы предполагают поставку БЛА, сохраняющего некоторые возможности по ведению разведки в дополнение к основной роли обеспечения дозаправки самолетов в воздухе. В настоящее время для дозаправки в воздухе ВМС США применяют часть F/A-18 "Супер Хорнет". Поставка специализированного БЛА-заправщика освободит эти самолеты от несвойственных им функций, расширит радиус действия палубных штурмовиков "Супер Хорнет", самолетов РЭБ EA-18G "Гроулер" и истребителей 5-го поколения F-35, а также позволит вести разведку и получать дополнительную информацию. Аппарат будет интегрирован с системами катапультного старта и посадки на аэрофинишер.

В октябре 2017 года ВМС США направили запросы о предложениях в рамках программы поставки БЛА MQ-25, компаниям Boeing, GA-ASI и Lockheed Martin. По результатам оценки представленных в январе 2018 года предложений, в августе 2018 года с компанией Boeing был подписан контракт стоимостью 805,318 млн. долл. на разработку проекта, изготовление, проведение испытаний, сертификацию, поставку и обслуживание первой партии из четырех БЛА MQ-25A. Соглашение должно быть выполнено к августу 2024 года.

БЛА MQ-25 "Стингрей" после их принятия на вооружение будут применяться на авианосцах класса "Нимиц" (CVN-68) и "Джеральд Форд" (CVN-78). Как планируется, на этапе конструирования и разработки технологии серийного производства (EMD) в качестве платформы будет использоваться авианосец класса "Нимиц". Испытания на борту авианосца класса "Джеральд Форд" пройдут позднее.

В общей сложности ВМС США планируют приобрести до 72 летательных аппаратов MQ-25 "Стингрей", стоимость которых может составить до 13 млрд. долл.