Первый орбитальный полет «марсианского» космического корабля от SpaceX запланирован на середину апреля

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Мечта Илона Маска о покорении человечеством дальнего космоса, в частности, колонизации Марса, становится еще немного ближе. Согласно данным Федерального авиационного управления США (FAA), первый орбитальный полет перспективного космического корабля Starship от SpaceX запланирован на 17 апреля.

Напомним, что вышеупомянутый проект представляет собой двухступенчатую сверхтяжелую ракету. Первая ступень Super Heavy, предназначенная для разгона, оснащена 33 двигателями Raptor, которые в совокупности создают тягу, в два раза превышающую аналогичный показатель у самых мощных американских ракет Saturn V и SLS.

Вторая ступень Starship – это космический корабль, предназначенный для доставки людей и грузов на НОО, а также солнечно-синхронную и геопереходную орбиты. Впрочем, не это самое главное. Основная цель, с которой компания Илона Маска создает данную транспортную систему, заключается в покорении дальнего космоса, в частности полетах человека на Луну и Марс.

Стоит добавить, что, согласно заявлению разработчиков, обе ступени ракеты будут полностью многоразовыми.

В отчете FAA значится, что первый орбитальный полет «марсианского» космического корабля от SpaceX планируется осуществить с площадки в Бока-Чика (Техас).

Стоит добавить, что с 2019 года компания Илона Маска провела порядка 20 испытаний с использованием прототипов Starship. Пять из них завершились неудачей.

В то же время, в январе текущего года SpaceX впервые произвела заправку полностью собранной транспортной системы, тем самым отработав протоколы, предшествующие пуску.