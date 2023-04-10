Войти
Военное обозрение

Первый орбитальный полет «марсианского» космического корабля от SpaceX запланирован на середину апреля

444
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Мечта Илона Маска о покорении человечеством дальнего космоса, в частности, колонизации Марса, становится еще немного ближе. Согласно данным Федерального авиационного управления США (FAA), первый орбитальный полет перспективного космического корабля Starship от SpaceX запланирован на 17 апреля.

Напомним, что вышеупомянутый проект представляет собой двухступенчатую сверхтяжелую ракету. Первая ступень Super Heavy, предназначенная для разгона, оснащена 33 двигателями Raptor, которые в совокупности создают тягу, в два раза превышающую аналогичный показатель у самых мощных американских ракет Saturn V и SLS.

Вторая ступень Starship – это космический корабль, предназначенный для доставки людей и грузов на НОО, а также солнечно-синхронную и геопереходную орбиты. Впрочем, не это самое главное. Основная цель, с которой компания Илона Маска создает данную транспортную систему, заключается в покорении дальнего космоса, в частности полетах человека на Луну и Марс.

Стоит добавить, что, согласно заявлению разработчиков, обе ступени ракеты будут полностью многоразовыми.

В отчете FAA значится, что первый орбитальный полет «марсианского» космического корабля от SpaceX планируется осуществить с площадки в Бока-Чика (Техас).

Стоит добавить, что с 2019 года компания Илона Маска провела порядка 20 испытаний с использованием прототипов Starship. Пять из них завершились неудачей.

В то же время, в январе текущего года SpaceX впервые произвела заправку полностью собранной транспортной системы, тем самым отработав протоколы, предшествующие пуску.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Saturn V
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
SLS
Луна
Марс
Похожие новости
15.04.2021
Юбилей катастрофической программы «Шаттлов»: зловещее предостережение для Starship?
16.11.2020
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
08.02.2018
Пять вопросов и ответов относительно ракеты-носителя Falcon Heavy
06.02.2018
Каждому свое
09.01.2017
Американская и сверхтяжелая
10.10.2016
Партнерству государства и бизнеса в космосе мешает менталитет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 19:48
  • 6
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 10.04 18:51
  • 47807
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 18:38
  • 1
Над Феодосией сбили ракету, запущенную с территории Украины
  • 10.04 15:58
  • 2
Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине
  • 10.04 15:23
  • 42
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.04 14:16
  • 1
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
  • 10.04 13:19
  • 1
В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков
  • 10.04 09:02
  • 6
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
  • 09.04 23:52
  • 2436
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.04 22:49
  • 6
«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов
  • 09.04 17:43
  • 2
Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете
  • 09.04 11:59
  • 2
«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов
  • 09.04 04:27
  • 8
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 08.04 10:59
  • 6
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 08.04 10:34
  • 25
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение