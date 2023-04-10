ВВС Швеции получили первые учебно-тренировочные самолеты Grob G120TP

Шведское оборонное закупочное агентство Försvarets materielverk (FMV) 4 апреля 2023 года на церемонии на шведской авиабазе Мальмен в Линчёпинге передало военно-воздушным силам Швеции первые три турбовинтовых учебно-тренировочных самолёта Grob G120TP производства германской авиастроительной компании Grob Aircraft SE, из десяти заказанных. Самолёты, получившие в ВВС Швеции официальное военное обозначение Sk 40, имеют бортовые номера "40198", "40199" и "40200".

Один из первых трех полученных ВВС Швеции турбовинтовых учебно-тренировочных самолётов Grob G120TP (шведское обозначение Sk 40, бортовой номер "40200"). Мальмен, 04.04.2023 (с) Louise Levin / вооруженные силы Швеции

Контракт на закупку семи (с опционом еще на три) самолёта Grob G120TP был заключен FMV с Grob Aircraft в мае 2021 года, опциион на три самолёта был переведён в твердый контракт в декабре 2022 года. Поставки всех 10 самолетов будут произведены в течение 2023 года.

Самолёты Grob G120TP (Sk 40) закуплены в качестве самолетов основного этапа подготовки летного состава для замены эксплуатирующихся в Швеции с 1967 года реактивных учебно-тренировочных самолетов Saab 105 (обозначение в ВВС Швеции Sk 60). Начать на Sk 40 обучение курсантов в дислоцированной на авиабазе Мальмен Летной школе (Flygvapnets flygskola) ВВС Швеции планируется с августа 2024 года.

Сейчас ВВС Швеции номинально имеют около 70 (по другим данным, 46) самолетов Saab 105 (Sk 60) из 150 поставленных в 1967-1972 годах, но фактически только 35 из них эксплуатируются. Все сохраняющиеся сейчас в строю шведские самолеты этого типа прошли в 1990-е годы ремоторизацию с установкой новых двигателей Williams Rolls FJ44.

В ВВС Швеции самолеты Saab 105 используются для этапов как основной (Grundlägande Flygutbildning - GFU), так и повышенной (Grundlägande Taktisk Utbildning - GTU) подготовки. Сообщается, что новая система подготовки должна основываться на использованиии закупаемых самолетов Grob G120TP для этапа основной подготовки (GFU), в то время как этап повышенной подготовки (GTU) с 2025 года планируется осуществлять сперва в Международной летной школе в Италии на используемых там учебно-боевых самолетах Leonardo M-346 Master и затем в Швеции непосредственно на двухместных истребителях Saab JAS-39D Gripen.

Выбрав для этапа основной подготовки самолет Grob G120TP, шведские ВВС фактически выбрали самое бюджетное решение из возможных (ранее, наоборот, сообщалось, об интересе шведских ВВС к закупке самолетов Pilatus PC-21). Grob G120TP серийно выпускается с 2012 года, к настоящему времени в военной авиации 12 стран используется или заказано не менее 180 самолетов.

Передача ВВС Швеции трех первых турбовинтовых учебно-тренировочных самолётов Grob G120TP (шведское обозначение Sk 40). Мальмен, 04.04.2023 (с) FMV и Jeppe Gustafsson