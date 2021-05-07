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Закупка учебно-тренировочных самолетов Grob G120TP для ВВС Швеции

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Шведское оборонное закупочное агентство Försvarets materielverk (FMV) 5 мая 2021 года сообщило о заключении им контракта с германской авиастроительной компанией Grob Aircraft SE контракта на закупку для военно-воздушных сил Швеции турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Grob G120TP в качестве самолетов основного этапа подготовки летного состава для замены эксплуатирующихся с 1967 года реактивных учебно-тренировочных самолетов Saab 105 (обозначение в ВВС Швеции Sk 60).

Турбовинтовой учебно-тренировочный самолет Grob G120TP (бортовой номер Е-501) ВВС Аргентины (с) borderperiodismo.com

В пресс-релизе FMV не сообщается, на какие количество самолетов был заключен контракт, но СМИ со ссылкой на командующего ВВС Швеции генерал-майора Карла-Йохана Эдстрёма сообщают, что законтрактованы для начала семь самолетов, а также наземные тренажеры и оборудование. Контракт также включает опцион на возможную закупку дополнительных самолетов. Ожидается, что поставка новых самолетов, которые в ВВС Швеции получат обозначение Sk 40, будет произведена с мая 2022 по начало 2023 года, с тем, чтобы начать на них обучение курсантов в Летной школе (Flygvapnets flygskola) ВВС Швеции в Малмо близ Линчёпинга уже с лета 2024 года.

Напомним, что FMV в мае 2020 года рассылкой запроса предложений официально начало давно откладывавшийся тендер на закупку для ВВС Швеции новых учебно-тренировочных самолетов основной подготовки для замены реактивных учебно-тренировочных самолетов Saab 105 (Sk 60). При этом подчеркивалось, что "четкое требование ВВС состоит в том, что система должна основываться на существующих продуктах и ​​что не должно быть никаких специальных шведских решений".

Сейчас ВВС Швеции номинально имеют около 70 самолетов Saab 105 (Sk 60) из 150 поставленных в 1967-1972 годах, но фактически только 35 из них эксплуатируются. Все сохраняющиеся сейчас в строю шведские самолеты этого типа прошли в 1990-е годы ремоторизацию с установкой новых двигателей Williams Rolls FJ44.

В ВВС Швеции самолеты Saab 105 используются для этапов как основной (Grundlägande Flygutbildning - GFU), так и повышенной (Grundlägande Taktisk Utbildning - GTU) подготовки. Сообщается, что новая система подготовки должна основываться на использованиии закупаемых самолетов Grob G120TP для этапа основной подготовки (GFU), в то время как этап повышенной подготовки (GTU) с 2025 года планируется осуществлять непосредственно на двухместных истребителях Saab JAS-39D Gripen, хотя в последующем не исключается возможность закупки для этапа повышенной подготовки специальных учебно-боевых самолетов.

Выбрав для этапа основной подготовки самолет Grob G120TP, шведские ВВС фактически выбрали самое бюджетное решение из возможных (ранее, наоборот, сообщалось, об интересе шведских ВВС к закупке самолетов Pilatus PC-21). Grob G120TP серийно выпускается с 2012 года, к настоящему времени в военной авиации восьми стран используется не менее 140 самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Германия
Швеция
Продукция
Gripen NG
PC-21
Компании
Pilatus Aircraft
SAAB
Проекты
2020-й год
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