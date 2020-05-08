Тендер на новый учебно-тренировочный самолет ВВС Швеции

Журнал "Jane's Defence Weekly" в материале Gareth Jennings "Sweden launches search for new trainer aircraft" сообщает, что шведское оборонное закупочное агентство Försvarets materielverk (FMV) 4 мая 2020 года рассылкой запроса предложений официально начало давно откладывавшийся тендер на закупку для ВВС Швеции новых реактивных учебно-тренировочных самолетов основной и повышенной подготовки для замены эксплуатирующихся с 1967 года учебно-тренировочных самолетов Saab 105 (обозначение в ВВС Швеции Sk 60).

Учебно-тренировочные самолеты Saab 105 (Sk 60) Летной школы (Flygvapnets flygskola) ВВС Швеции (с) @stridspiloterna

При этом требования FMV предусматривают введение новых самолетов в строй авиагруппы Летной школы (Flygvapnets flygskola) ВВС Швеции в Малмо близ Линчёпинга уже в третьем квартале 2023 года. Подчеркивается, что "это очень сжатые сроки, но четкое требование ВВС состоит в том, что система должна основываться на существующих продуктах и ​​что не должно быть никаких специальных шведских решений".

Такие требования, видимо, оставляет "за бортом тендера" наиболее очевидное решение в виде самолета Т-7А Red Hawk совместной разработки Saab и Boeing для ВВС США, который пойдет в серию по планам только в 2023 году.

Также требования FMV включают обеспечение со стороны поставщика технического обслуживания новых самолетов в первые три года, с опционом еще на два года.

Сейчас ВВС Швеции номинально имеют около 72 самолетов Saab 105 (Sk 60) из 150 поставленных в 1967-1972 годах, но фактически только 35 из них эксплуатируются. Все сохраняющиеся сейчас в строю шведские самолеты этого типа прошли в 1990-е годы ремоторизацию с установкой новых двигателей Williams Rolls FJ44.

Сейчас в ВВС Швеции самолеты Saab 105 используются для этапов как основной (Grundlägande Flygutbildning - GFU), так и повышенной (Grundlägande Taktisk Utbildning - GTU) подготовки. Ранее сообщалось, что ВВС Швеции рассматривают возможность приобретения для этапа основной подготовки турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов (наиболее вероятным кандидатом назывался Pilatus PC-21). Пока что неясно, означает ли нынешний начатый FMV тендер на реактивный самолет отказ от этих предложений.