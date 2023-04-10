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Управление беспилотниками ВМС США доверят ВВС

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БПЛА "Тритон" ВМС США
БПЛА "Тритон" ВМС США.
Источник изображения: invoen.ru

В будущем управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Военно-морских сил (ВМС) США смогут доверять Военно-воздушным силам (ВВС) и наоборот. Об этом со ссылкой на контр-адмирала ВМС Эндрю Луазеля сообщает The Drive.

Согласно изданию, речь идет, в частности, о беспилотном топливозаправщике MQ-25 Stingray и разрабатываемых в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) аппаратах. Планируется, что в будущем до 60 процентов летательных аппаратов, переносимых кораблями ВМС США, будут беспилотными.

«[Существует] невероятное сотрудничество с ВВС прямо сейчас в разработке систем как для [истребителей] шестого поколения, так и для CCA... Я очень близок к подписанию соглашения с ВВС, где у ВМС будет возможность контролировать CCA ВВС, а у ВВС — контроль CCA ВМС», — сказал контр-адмирал.

Одним из примеров более широкого в будущем взаимодействия между ВВС и ВМС издание указывает возможность передачи перспективному стратегическому бомбардировщику B-21 Raider управления запущенными с авианосцев беспилотниками CCA.

В марте Defense News со ссылкой на заявление министра ВВС США Фрэнка Кендалла сообщило, что первый полет B-21 Raider задерживается на несколько месяцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
MQ-25 Stingray
Проекты
Авианосец
БПЛА
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