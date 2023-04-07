Классическая война во вьетнамской интерпретации

Американская авиация улетела, сильные духом победили

Классическая война «армия против армии» стала очень важной составляющей вьетнамской войны («Эхо вьетнамской войны слышится на Украине», «НВО» от 17.02.23). Речь в данном случае идет не о первой в истории высокотехнологичной войне американской авиации против ПВО Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) («Фантомы» против МиГов», «НВО» от 24.03.23), а о масштабных боях на суше.

Однако и до сих пор эта часть общей вьетнамской войны в массовом сознании как бы не существует: ее полностью заслонила партизанская война («Миф о непобедимости партизан давно пора пересмотреть», «НВО» от 10.03.23).

УХОДИЛИ В ПОХОД ПАРТИЗАНЫ

Впрочем, отчасти этот феномен объясним: в действиях вьетнамских коммунистов партизанская и классическая войны переплетались порой до полной неразличимости. Это было заметно еще в ходе войны с французами («Индокитайская катастрофа», «НВО» от 24.05.19), в которой регулярная армия ДРВ, состоящая из «правильных» полков и дивизий, воевала в основном партизанскими методами.

Тем же способом вьетнамские коммунисты начали воевать и против США. Уже с конца 1950-х военнослужащие регулярных ВС ДРВ организованно проникали на юг для помощи местным коммунистическим партизанам.

Естественно, вливаясь в южновьетнамские партизанские отряды, северовьетнамские солдаты и офицеры воевали партизанскими же методами. И добивались очень больших успехов против южновьетнамской армии. До тех пор, пока в войну на стороне Сайгона не вступили США.

После этого у коммунистов стали возникать серьезные проблемы, которые они захотели решить одним ударом, проведя Новогоднее наступление 1968 года. Эта операция закончилась для коммунистов тяжелым военным поражением (хотя, как позже стало ясно, они одержали крупную победу в информационном пространстве), причем основные потери понесли южновьетнамские партизаны. После чего вся тяжесть войны окончательно легла на армию ДРВ.

Именно эта «партизанская армия» в марте 1969 года провела первый танковый бой вьетнамской войны. Американский лагерь в Южном Вьетнаме был атакован 12 плавающими танками ПТ-76 и несколькими плавающими же БТР-50П. Захватить лагерь не удалось, коммунисты потеряли два ПТ-76 и один БТР-50, подбив американский М48. Надо заметить, что вьетнамские машины имели лишь противопульную броню, американский танк – противоснарядную (и 90-мм пушку против 76-мм на ПТ-76). Поэтому размен оказался в целом почти равным.

Настоящие бои между регулярными войсками двух Вьетнамов начались в феврале 1971 года, когда южане вторглись в Лаос с целью прекратить снабжение коммунистами своих войск в Южном Вьетнаме по «тропе Хо Ши Мина», шедшей через Лаос и Камбоджу. Американцы по политическим причинам запретили своим наземным силам вторгаться в Лаос и лишь поддерживали южан авиацией. Южане же воевать без американцев не могли. Для коммунистов «тропа Хо Ши Мина» имела слишком большое значение, поэтому они выставили для ее защиты три дивизии и несколько отдельных полков.

Почти все потери армии ДРВ – 88 танков (33 Т-54 и аналогичных китайских Туре 59, примерно столько же Т-34-85, до 22 ПТ-76), 13 орудий – пришлись на действия американской авиации. Но и она спасти южан не смогла. Уже в начале марта они бежали из Лаоса, потеряв 54 танка М41, 80 БТР М113, 96 орудий, всю инженерную технику. Американцы, спасая союзников, потеряли 108 вертолетов.

НОВОГОДНЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ

В 1972 году в Ханое решили повторить Новогоднее наступление с целью полного разгрома противника и захвата всего Южного Вьетнама.

В отличие от провалившегося мероприятия 1968 года, на этот раз со стороны ДРВ действовали не партизаны и не солдаты-партизаны, а регулярная армия в составе 14 дивизий и 26 полков, укомплектованных людьми и техникой по полному штату.

Правда, коммунисты не имели никакой поддержки с воздуха и слабую наземную ПВО (только зенитную артиллерию, пулеметы и немного переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Немногочисленные МиГи, как и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-75, осуществляли противовоздушную оборону ДРВ, тем более что с апреля американцы возобновили полномасштабные бомбардировки севера. Удар наносился сразу по трем направлениям: из самой ДРВ, из Лаоса и из Камбоджи – по северу, центру и югу Южного Вьетнама соответственно.

Начавшееся 30 марта 1972 года наступление получило в исторической литературе название «Пасхальное». Ожесточенные бои продолжались до конца мая, а на отдельных участках – до осени. Коммунисты не только не смогли полностью разгромить противника, но и не сумели взять ключевые города – Хюэ, Контум, Плейку, Ан-Лок.

Главной, если не единственной причиной срыва планов северян стали активные действия американской авиации, в том числе стратегических бомбардировщиков В-52. Впрочем, в отличие от Новогоднего наступления 1968 года полным поражением коммунистов Пасхальное наступление не стало. Они сумели захватить значительные территории на северо-западе Южного Вьетнама, чем практически обезопасили «тропу Хо Ши Мина» и создали плацдармы для новых наступлений.

Армия ДРВ потеряла до 60 Т-34-85, 134 Т-54 и Туре 59, до 50 ПТ-76, до 10 трофейных М41. Абсолютное большинство этих потерь пришлось на действия В-52, которые ковровыми бомбардировками уничтожали целые подразделения коммунистов, а также на ударные вертолеты АН-1 «Кобра», применявшие противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) Тоу.

Южновьетнамский 20-й танковый полк, единственный оснащенный М48, потерял все 42 танка, входившие в его состав. Счет уничтоженных М41 и М113 шел на сотни, поскольку эти машины не могли противостоять даже Т-34-85, не говоря уже о Т-54/Туре 59.

В январе 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. Война обошлась им в 58 169 убитых (по другим данным – 56 209 убитыми и 5221 – умершими от ран). Еще 424 человека убитыми потеряли их союзники австралийцы.

Насчет потерь в бронетехнике данные являются весьма смутными. Приблизительно речь может идти о 120 М48, 100 легких танках М551, не менее 200 М113.

Реактивных штурмовиков А-4 «Скайхок» морская авиация США потеряла не менее 360, А-7 «Корсар» – до 100, А-6 «Интрудер» – 85. Впрочем, значительная часть этих самолетов была сбита ПВО ДРВ над Северным Вьетнамом.

А вот все потери поршневых штурмовиков (более 250 А-1, 22 А-37) пришлись на бои в Южном Вьетнаме. Там же были потеряны шесть «ганшипов» АС-130 (из-за нехватки штурмовиков был создан «Геркулес» с пулеметным и артиллерийским вооружением, стрелявшим через специальные двери в борту перпендикулярно курсу самолета: на АС-130А устанавливались пулеметы и 20-мм пушки «Вулкан», на АС-130Е к ним добавилась 105-мм пушка М102) и не менее 50 собственно транспортных С-130 «Геркулес».

Главным же оружием американцев на Юге, буквально «их всем», стали вертолеты. Без них войска США и года не продержались бы во Вьетнаме. Но и потери в этих машинах оказались колоссальными: до 4,9 тыс. единиц. В частности, было потеряно 3305 многоцелевых UH-1, 295 боевых АН-1, 45 разведывательных ОН-58 и 842 ОН-6, 160 транспортных СН-46 и 136 СН-47.

Можно отметить, что с 1972 года коммунисты начали применять ПЗРК «Стрела-2», успев сбить ими более 40 американских самолетов и вертолетов. А в последующие три года – более 200 южновьетнамских машин.

ДОБИВАНИЕ

Уходя, американцы оставили Южному Вьетнаму 329 М48А3 и 580 М41, 1973 М113 и 219 самоходных минометов М125, 1624 105-мм орудий М101, 474 155-мм М114, 85 175-мм М107. Также южанам достались 634 различных штурмовика, не менее 191 истребителя-бомбардировщика F-5, не менее тысячи вертолетов.

Это была очень значительная боевая мощь. Но главное в войне – не железо, а психология. С ней у южан было плохо, причем чем дальше, тем хуже.

Из-за очень больших потерь в ходе Пасхального наступления следующее решающее наступление в Ханое назначили аж на 1976 год. Южане в 1973 году еще даже сами пытались наступать. В январе 1973 года во время одного из таких контрнаступлений произошел удивительный бой: два танка и шесть БТР коммунистов встретились с южновьетнамской колонной в составе 130 танков и БТР (в том числе примерно 40 М48). Хотя к концу боя у коммунистов уцелели лишь один танк и один БТР, колонна противника была полностью разгромлена: даже отступать было некому.

Южновьетнамский режим и его армия отличались очень высокой коррупцией, что сильно подрывало их моральные устои. Кроме того, южане привыкли во всем опираться на американцев и до последнего надеялись, что те снова придут им на помощь в случае наступления коммунистов. Однако США стали достаточно быстро сворачивать поставки Сайгону даже оружия и боеприпасов, а о прямом возвращении к войне не могло быть и речи. В связи с этим деморализация власти и армии Южного Вьетнама стремительно нарастала.

Коммунисты же создали в захваченных ими районах мощную систему тылового обеспечения и на протяжении 1974 года с помощью локальных наступлений постепенно расширяли эти районы. И без того узкая территория Южного Вьетнама становилась еще уже, что крайне затрудняло логистику.

В начале 1975 года один из генералов армии ДРВ предложил провести операцию по захвату города Бан-Ме-Туот в центре Южного Вьетнама. В Ханое поначалу осторожничали, но генерал оказался настойчивым. Наступление началось 8 марта, и уже 12 марта Бан-Ме-Туот пал, после чего возникла реальная угроза разрезания Южного Вьетнама пополам. Это вызвало в руководстве страны панику. Президент Тхиеу приказал вывести все войска с севера страны и сосредоточить их вокруг Сайгона.

Именно на севере находились самые боеспособные части южновьетнамской армии. Они начали отступление по единственной разбитой дороге. За ними рванулись сотни тысяч гражданских беженцев, создав ситуацию полного хаоса.

30 марта коммунисты взяли Дананг, второй по размерам город страны. Но по сути, это было уже неважно. За пять дней до этого в Ханое осознали масштаб постигшей противника катастрофы и отдали приказ о всеобщем наступлении, поняв, что до 1976 года ждать больше не нужно.

Сопротивление южан носило теперь лишь эпизодический характер, совершенно не способный сдержать лавину армии ДРВ. 30 апреля Т-54 снес ворота президентского дворца в Сайгоне, что и ознаменовало окончание войны. И первое в истории очевидное и тяжелое поражение США.

В боях 1975 года коммунисты потеряли, видимо, не более 50 танков всех типов, общие их потери за всю войну не превысили 450 танков. Людские потери коммунистов за войну в целом могли достигать 900 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести. Погибло не менее миллиона мирных жителей.

Южновьетнамские войска потеряли убитыми 180 676 человек, хотя иногда называется цифра 225 тыс. человек. Впрочем, по итогам войны южновьетнамская армия «потерялась» полностью. Вся наземная техника и большая часть авиации были уничтожены или стали трофеями коммунистов, лишь несколько десятков F-5 улетели в Таиланд, на Филиппины и на Тайвань. Интересно, что по несколько сотен М48 и М113 до сих пор в идеальном порядке хранятся в ангарах вьетнамской армии.

Таким образом, именно в ходе классической войны была поставлена финальная точка вьетнамской войны в целом, хотя природно-климатические условия страны классической войне не очень способствовали.

Решающими факторами этой войны был моральный дух коммунистов, с одной стороны, американская авиация – с другой. Когда авиация улетела навсегда, исход войны был предрешен.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.