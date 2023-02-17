Эхо вьетнамской войны слышится на Украине

Кризис на территории бывшего СССР может затянуться

Вооруженным силам США в ХХ веке крупно «повезло»: только им довелось повоевать со всеми восточноазиатскими армиями. Причем эти войны уложились всего в три десятилетия (с декабря 1941 по январь 1973 года).

Американцы сполна познакомились с особенностями этих армий: фанатичным упорством, почти полным презрением к своей и чужой смерти, отличными способностями в использовании, с одной стороны, местных природно-климатических условий, с другой – европейской техники (под европейской в данном случае подразумевается также техника американская и российско-советская).

Совокупность указанных качеств делает армии этой части мира единственным по-настоящему достойным противником европейских (в том же расширительном понимании термина «европейский») армий. Собственно, сегодня уже европейские армии (на этот раз в узком географическом понимании, без США и России) вряд ли способны составить конкуренцию восточноазиатским армиям.

ПОБЕДА, НИЧЬЯ, ПОРАЖЕНИЕ

Сначала в рамках Второй мировой войны Америка сошлась в схватке с Японией. Тихоокеанская война была почти никак не связана с европейско-атлантическо-средиземноморской. Японцы начали войну великолепно, но закончили катастрофой. Гигантская промышленная мощь США преобразовалась в военную и раздавила Страну восходящего солнца, добив ее двумя атомными бомбами. Впрочем, Маньчжурская операция Советской армии была в деле разгроме Японии совсем не лишней. Но все-таки главный вклад в этот разгром внесли Соединенные Штаты.

Почти сразу после этого случилась война в Корее. По сравнению с милитаризованной донельзя Японией КНДР (половина бывшей японской колонии), казалось, не имела шансов. Но ее поддержали союзники США по Второй мировой – Китай и Советский Союз.

Воевать с ними напрямую Америка не рискнула. И не смогла выиграть у бесконечного потока «китайских народных добровольцев» (то есть многочисленных регулярных дивизий НОАК), беспрепятственно снабжаемых советским оружием и прикрываемых с воздуха советскими МиГ-15. Тяжелейшая кровавая война закончилась вничью – на тех же рубежах, с которых началась.

После победы над Японией и ничьей в Корее поражение просто напрашивалось. Оно и случилось, поскольку США втянулись-таки во Вьетнам. Они не учли урока французов, только что потерпевших жесточайшее поражение от своей бывшей колонии («Индокитайская катастрофа», «НВО», 24.05.19), и явились спасать правительство и народ Южного Вьетнама от коммунистической агрессии.

В Вашингтоне очень сильно верили в «теорию домино»: если перед коммунистами падет Южный Вьетнам, то за ним последуют Лаос, Камбоджа, Таиланд – а там, глядишь, и вся Юго-Восточная Азия перейдет под контроль Москвы и Пекина (которые к тому моменту еще не совсем поссорились). При этом значительная часть американской политической элиты и многие военные этого втягивания не хотели и даже ему сопротивлялись.

Но «процесс пошел», и остановить его не удалось. Причем чем дальше он заходил, тем сложнее было его остановить. В итоге последствия этого втягивания в войну превзошли все ожидания.

Интересно, что в Соединенных Штатах до сих пор предпринимаются попытки отрицать факт своего поражения во Вьетнаме. Дело, однако, в том, что Вашингтон по итогам этой войны не достиг ни одной из военных и политических целей, которые ставил изначально. И не добился никакого хотя бы относительного и «урезанного» успеха – как, например, Советский Союз по итогам войны с Финляндией («Невыученные уроки финской кампании», «НВО», 29.04.22). А это и означает безусловное поражение.

ВЬЕТНАМСКАЯ СПЕЦИФИКА

Война во Вьетнаме, для начала, очень интересна тем, что весьма сложно понять: кто же в ней был прав с политической и правовой точек зрения? Термин «американская агрессия» применительно к этой войне засел в нашем сознании намертво. Однако, правомерность его не очевидна. Как, впрочем, и неправомерность.

Совершенно ясно, что деление Вьетнама на Северный и Южный было искусственно навязано этой стране колонизаторами (не американскими, а французскими). С другой стороны, и Северный, и Южный Вьетнам по факту этого деления были вполне законными государствами с легитимным руководством.

Соответственно развернувшееся в Южном Вьетнаме при прямой поддержке Северного Вьетнама коммунистическое партизанское движение можно было интерпретировать и как законную борьбу народа за воссоединение страны, и как незаконные антиправительственные действия, поддержанные внешними силами (не только Северным Вьетнамом, но и стоящими за ним СССР и Китаем).

А приглашение Сайгоном в страну американских войск можно было рассматривать и как агрессию со стороны США, и как защиту американцами Южного Вьетнама от агрессии со стороны Северного Вьетнама. При этом сейчас совершенно невозможно установить, какая реально доля населения Южного Вьетнама поддерживала в то время повстанцев-коммунистов, а какая – правительство и американцев.

Поэтому вопрос правоты или неправоты сторон, видимо, навсегда спорным – на усмотрение каждого человека, который заинтересуется историей этой войны. И никуда при этом не денется известная истина «победителей не судят». А победителями стали коммунисты, с чем уже очень давно смирились и в Вашингтоне (отдельные вышеупомянутые отрицатели-ревизионисты не в счет).

ЧЕТЫРЕ В ОДНОЙ

Еще более интересной эта война оказалась с собственно военной точки зрения. Она сочетала в себе четыре типа войн:

– первую в истории высокотехнологичную войну (противостояние созданной Советским Союзом ПВО Северного Вьетнама – и ВВС и морской авиации Соединенных Штатов);

– «мятежевойну» (партизанская война коммунистов Южного Вьетнама против правительственных войск этой страны и союзных им американцев, австралийцев и южных корейцев);

– классическую войну (боевые действия регулярной армии Северного Вьетнама против тех же американских, южновьетнамских и союзных им войск), которую у нас удивительным образом не заметили на фоне «мятежевойны»;

– а также полномасштабную информационную войну, которую у нас, по сути, не заметили тоже (точнее, не поняли, что именно так ее нужно квалифицировать).

Принято считать, что вьетнамские коммунисты выиграли партизанскую войну, что и обеспечило им общую победу. Мнение это чрезвычайно далеко от истины. Именно партизанскую войну коммунисты полностью проиграли. Зато в высокотехнологичной и классической войнах они добились ситуации «стратегического пата», когда выиграть не способны ни та, ни другая сторона.

Конечно, Америка могла применить ядерное оружие – но поняла, что делать этого не нужно в силу множества различных соображений. Также в силу примерно тех же соображений Соединенные Штаты не смогли выше определенного предела наращивать во Вьетнаме свои обычные силы.

А вот информационную войну Северный Вьетнам выиграл с блеском, великолепно вписавшись в левацкий идеологический мейнстрим Запада конца 1960-х – начала 1970-х.

Именно эта победа обеспечила Ханою победу в войне в целом, поскольку заблокировала Вашингтону и применение ядерного оружия, и дальнейшее наращивание обычных сил. А главное – вызвала у противника полный психологический слом как в армии, так и в обществе. Именно из-за этого продолжение войны стало для американцев невозможным.

Каждая из этих четырех войн заслуживает отдельного подробного рассмотрения. Каждая их них была очень большой, сложной, интересной. И каждая имела большие последствия – причем отнюдь не только для Вьетнама и США.

ЭПОХАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В целом по своим геополитическим последствиям и влиянию на военное искусство Вьетнамская война стала третьей по значимости во всем ХХ веке после двух мировых войн.

Именно после Вьетнама классическая война в стиле «Второй мировой с ракетами» все больше стала уходить в прошлое. Ее стала заменять высокотехнологичная война, асимметричным ответом на которую стала «мятежевойна» (партизанско-террористическая).

Кроме того, все большее значение начала приобретать информационная война, иногда полностью заменяющая собственно войну. Практически всё это «выросло» из Вьетнама.

Более того, Вьетнамская война – особенно победная для Ханоя ее информационная составляющая – оказала колоссальное влияние на дальнейшее развитие мировой цивилизации. И особенно той ее части, которая называется Западом. Если Первая мировая война «убила» Европу, то Вьетнамская война, очень вероятно, «убила» США (и окончательно добила Европу). Чего никто до сих пор так и не осознал.

УКРАИНА КАК НОВЫЙ ВЬЕТНАМ

А то, что происходит сегодня на Украине, имеет все шансы стать «новым Вьетнамом». Но отнюдь не в том смысле, как хотели бы многие: «Украина стала для России ее Вьетнамом».

Для Советского Союза «Вьетнамом» стал Афганистан, это давно известно («Афганский урок для России», «НВО», 06.04.18). Для России же «Вьетнамом» не сделались ни Чечня («Победа вопреки», «НВО», 31.01.20), ни Грузия («Война 08.08.08 – послесловие», «НВО», 03.08.18), ни Сирия. Не станет им и Украина – никаких причин для этого нет.

Речь о другом – о влиянии данной кампании на развитие военного искусства и на геополитическую ситуацию в мире.

В военном плане мы видим сегодня «смыкание» высокотехнологичной и классической войн: никакого разделения между ними здесь уже нет («Проблемы на фронте чудо-оружием не решить», «НВО», 02.12.22). По сути, это первая в истории высокотехнологичная классическая война с обеих сторон.

А вот «мятежевойна» в украинском кризисе пока не просматривается вообще. Хотя очень многие люди во всем мире решили, что теперь этот тип войны практически полностью вытеснил классическую войну (не говоря уже о тех, кто надеялся на изматывающую партизанскую войну в тылу российских войск на занятых ими территориях).

Однако, как было сказано выше, даже и применительно к Вьетнаму роль партизанской войны была очень сильно переоценена. Роль же информационной войны переоценить уже невозможно: она опять оказывается важнейшей составляющей войны в целом. И, возможно, именно в информационной сфере снова решится исход украинского кризиса.

Что же касается геополитической и идеологической составляющей, то украинские события либо продлят существование Запада в его нынешнем понимании на несколько десятилетий, либо похоронят окончательно и бесповоротно.

Радоваться этому необязательно. Когда-то (и даже еще не очень давно) Запад был лучшим местом на Земле. Но совершил целый ряд роковых для себя ошибок. Видимым воплощением которых стали Первая мировая (Вторая мировая была лишь ее продолжением – «доигрыванием» и «переигрыванием»), а также Вьетнам и Украина.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.