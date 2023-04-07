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ТАСС

Си Цзиньпин описал позицию КНР по Украине фразой "способствовать миру и переговорам"

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ ТАСС

Председатель КНР призвал все стороны конфликта сохранять спокойствие и здравомыслие, совместно создавать условия для мирных переговоров

ПЕКИН, 6 апреля. /ТАСС/. Суть позиции Китая по украинскому кризису можно описать одной фразой: "способствовать миру и переговорам". Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.

"Китай всегда самостоятельно определяет свою позицию, исходя из существа самого дела. Позицию КНР по украинскому вопросу можно охарактеризовать одним предложением: способствовать миру и переговорам, - приводит слова Си Цзиньпина сайт МИД КНР. - Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и здравомыслие, совместно создавать условия для мирных переговоров. На данный момент приоритетом является содействие прекращению боевых действий, а также недопущение разжигания огня и усложнения проблем". 

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Страны
Китай
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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