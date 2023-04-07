Войти
Интерфакс-АВН

Путин просит Совбез РФ отработать все вопросы сотрудничества с Белоруссией в сфере обороны и безопасности, продлить все договоренности

337
0
0
Единство России и Белоруссии уже принесло огромную пользу обеим странам
Единство России и Белоруссии уже принесло огромную пользу обеим странам.
Источник изображения: Андрей Александров/РИА Новости

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко продлить прежние договоренности в сфере безопасности.

"Александр Григорьевич поднял вопрос о продлении некоторых наших прежних договоренностей. Я целиком и полностью это поддерживаю. Со своей стороны, прошу наш Совет безопасности отработать все, что было сегодня поставлено в качестве приоритетных задач в этой области со стороны президента Белоруссии", - сказал Путин в четверг в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

Он отметил, что большое значение имеет вынесенный на повестку дня и рассмотренный в четверг вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства.

"В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в сфере растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны", - заявил президент РФ.

"Россия и Белоруссия наращивают и будут продолжать наращивать свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют свое сотрудничество в военно-технической сфере", - подчеркнул он.

Путин отметил, что это особенно важно "с учетом непростой международной обстановки".

По его словам, также необходимо предметно заняться стратегическим планированием.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
16.01.2023
МИД России: действия Москвы и Минска призваны отбить у противника охоту к эскалации - Интервью ТАСС
02.02.2022
Триатлон без победителей
31.01.2022
The Economist (Великобритания): война на Украине может иметь колоссальные последствия
15.09.2021
Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО
14.09.2021
На саммите ОДКБ 16 сентября ожидается заявление по Афганистану
25.12.2012
В 2012 году Россия заключила контракты на сумму свыше 18 млрд долларов, практически догнав по этому показателю США
04.12.2007
Россия вернется в ДОВСЕ, если партнеры начнут выполнять соглашения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 06:11
  • 47693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 00:09
  • 2
В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»
  • 06.04 21:29
  • 4
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 19:08
  • 5
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 06.04 16:01
  • 1
Непривычно выглядящий танковый эвакуатор замечен у российских бойцов
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО