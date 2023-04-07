Войти
Lenta.ru

В США рекомендовали уничтожить российский «Солнцепек» до его применения

312
0
0
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ведет огонь по позициям ВСУ
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ведет огонь по позициям ВСУ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) следует обнаружить и обезвредить до ее применения. Об этом пишет Newsweek.

Американское издание приводит комментарий оборонного эксперта Дэвида Хэмблинга, который рекомендует противнику уничтожить ТОС до ее использования. «Единственный эффективный способ противостоять ей — идентифицировать, определить местонахождение и обезвредить ее пусковые установки до того, как их можно будет привести в действие», — уверяет специалист.

Эксперт из США признал высокую эффективность «Солнцепеков», которые, по его оценке, являются одной из приоритетных систем в российской армии.

В апреле эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко заявил, что «Солнцепеки», переданные Воздушно-десантным войскам (ВДВ) России, резко усилят боевые возможности последних, в частности, в зоне специальной военной операции.

О том, что ВДВ РФ впервые получили системы «Солнцепек», сообщили в марте в Минобороны.

***

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Солнцепёк
Похожие новости
14.02.2023
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
23.11.2021
На передовой в мирное время
20.09.2021
Российские военные получат улучшенные системы ТОС-1А
11.01.2021
"Хамви" с "Корнетом": российскую технику показали на параде в Ираке
13.02.2018
Огненный демон
14.03.2016
Звездный танк или патриотическое недоразумение?
31.07.2014
Ирак купил российского оружия на миллиард долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 06:11
  • 47693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 00:09
  • 2
В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»
  • 06.04 21:29
  • 4
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 19:08
  • 5
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 06.04 16:01
  • 1
Непривычно выглядящий танковый эвакуатор замечен у российских бойцов
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО