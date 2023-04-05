В России оценили передачу ВДВ систем «Солнцепек»

Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России — завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в Кубинке.

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек», переданные Воздушно-десантным войскам (ВДВ) России, резко усилят боевые возможности последних, в частности, в зоне специальной военной операции (СВО). С такой оценкой в комментарии «Известиям» выступил эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко.

Основной особенностью ТОС специалист назвал использование ею боеприпасов объемного взрыва, которые при попадании в цель распыляют подрывающее горючее вещество. «Основная поражающая сила такого взрыва — ударная волна. В районе взрыва такого боеприпаса образуется облако, которое схлопывается вовнутрь. Последствия [применения] такого боеприпаса видны на роликах из зоны СВО — образуется сферическая волна пара, которая резко расходится кругами во все стороны», — сказал Желтоножко.

По его словам, от подобных систем в окопах и подвалах укрыться невозможно, поскольку «вещество проникает во все полости, прежде чем происходит подрыв».

О том, что ВДВ РФ впервые получили системы «Солнцепек», сообщили в марте в Минобороны.

В том же месяце военные Вооруженных сил Украины заявили, что при залпе «Солнцепеком» практически невозможно выжить.