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Военное обозрение

Директор ФБР США: Китай изучает уроки украинского конфликта для использования против Тайваня

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские события активно изучаются в США, но не менее внимательно к ним относится и Китай. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй, слова которого приводит американская пресса.

По мнению руководителя одной из основных американских спецслужб, Китай более всего сконцентрирован на анализе экономических уроков конфликта на Украине. Прежде всего, его интересует влияние санкций Запада на российскую экономику. Такой анализ необходим Пекину для того, чтобы просчитать возможные последствия санкций для КНР в случае начала вооруженного конфликта с Тайванем.

Как утверждает Рэй, правительство Китая сейчас уже начало принимать меры по смягчению влияния на свою экономику потенциальных санкций. В Пекине понимают, что если будет начата военная операция против Тайваня, то Запад вмешается как минимум на экономическом уровне. То есть, против Китая будут введены соответствующие санкции.

Директор ФБР назвал украинский конфликт «ключом» к предстоящим действиям КНР против Тайваня. Ранее западные аналитики также сообщали, что китайское военное командование изучает различные аспекты применения российских вооруженных сил в специальной военной операции, организацию помощи Украине со стороны западных стран. Это необходимо для расчета и планирования возможностей и действий при начале «тайваньской операции».

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон будет защищать Тайвань в случае открытого вооруженного нападения со стороны Китая. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая быть готовой к участию в вооруженном конфликте.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
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