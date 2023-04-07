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ЦАМТО

Глава Минобороны Панайотопулос: Греция не отправит на Украину танки Leopard-2A6 и ЗРС С-300

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Никос Панайотопулос
Никос Панайотопулос.
Источник изображения: dialogorg.ru

ЦАМТО, 6 апреля. Греция не будет поставлять на Украину танки Leopard-2A6, а также ЗРС С-300 российского производства.

Об этом, как предает "РИА Новости", сообщил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на заседании постоянной парламентской комиссии по национальной обороне и иностранным делам, текст выступления распространила пресс-служба Минобороны.

"Греция не будет отправлять ОБТ Leopard-2A6 на Украину. Афины отправили Киеву несколько десятков БМП-1 и должны отправить еще несколько (в целом Греция обязалась поставить ВСУ 40 БМП-1 в обмен на немецкие Marder – прим. ЦАМТО). Кроме того, Киеву поставлены боеприпасы различного калибра. Если у нас будут возможности из излишков, мы поможем", – сказал Н.Панайотопулос, отвечая на вопросы депутатов.

"Наша позиция с первого момента ясна и однозначна. Мы даем то, что можем дать, мы не даем ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить нашу собственную обороноспособность, учитывая вызовы нашей собственной национальной безопасности", – сказал министр.

По данным открытой печати, Греция имеет на вооружении 353 танка Leopard-2, из них 183 танка Leopard- 2A4 и 170 танков Leopard-2A6 HEL.

Всего в арсенале Греции более 1240 танков, в том числе 520 танков Leopard 1A5/GR и почти 400 американских M48A5 MOLF, сообщает агентство.

Греческие СМИ в последние месяцы постоянно обсуждают вопрос о передаче Украине вооружения российского производства.

По словам Н.Панайотопулоса, США давно попросили Грецию предоставить С-300. "Но мы сказали, что не можем удовлетворить эту просьбу, потому что мы никоим образом не можем оказать какую-либо помощь, ослабляя нашу оборону", – пояснил он.

Министр при этом признал, что поддерживать системы вооружений российского или советского производства становится все сложнее.

Как напоминает "РИА Новости", в декабре 2022 года Н.Панайотопулос говорил, что официального предложения по замене С-300 на американские Patriot не было, а для отправки С-300 на Украину требуется разрешение производителя, что маловероятно.

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Страны
Греция
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Patriot ЗРК
БМП-1
С-300
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