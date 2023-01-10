Германия поставит Украине партию БМП Marder, предназначенную для греческой армии

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Украина получит немецкие БМП Marder приблизительно в конце марта, Германия убыстряет поставку бронетехники путем передачи Киеву боевых машин пехоты из партии, предназначенной другому государству. Об этом пишет немецкая пресса.

В Берлине намерены значительно ускорить передачу Киеву БМП Marder в количестве 40 штук. Почему именно такое количество, а не, например, пятьдесят или шестьдесят? Все очень просто, немцы отдают Зеленскому партию бронетехники, предназначенной грекам. Ранее Афины передали Киеву 40 БМП-1 из наличия греческой армии, за что были должны получить 40 боевых машин Marder от Берлина. Но немцы уговорили греков повременить и пожертвовать бронетехнику украинцам, пояснив, что тем "нужнее".

Обороноспособность Греции не пострадает, если поставка БМП будет отложена

- заявил высокопоставленный греческий военный.

Украина долго выпрашивала у немцев БМП Marder, немецкий концерн Rheinmetall даже восстановил некоторое количество бронемашин, но правительство наложило запрет на поставки. А к решению о передаче БМП Германию подтолкнули США, вернее Байден позвонил Шольцу и надавил на него, после чего и было принято соответствующее решение.

А вот с танками Leopard 2 немцы уперлись, отказ передавать танки Украине подтвердили в правящей Социал-демократической партии Германии. По крайней мере, в одиночку. А вот с американцами или французами немцы согласны скооперироваться и вооружить тяжелой бронетехникой ВСУ. Впрочем, в Киеве не унывают. Как заявил по этому поводу советник главы офиса Зеленского Подоляк, раз уж немцы начали поставлять ПВО Patriot и БМП Marder, то не за горами и поставка танков Leopard.