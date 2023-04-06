Генсек НАТО рассказал о роли поставок боеприпасов из Южной Кореи для продолжения военной помощи Украине

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Поставки боеприпасов южнокорейского производства из Республики Корея способствуют пополнению арсеналов армий стран НАТО и обеспечению снарядами украинских формирований. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Отвечая на заданный южнокорейскими журналистами вопрос о том, согласились ли власти этой страны поставлять украинской армии вооружения и боеприпасы, Столтенберг отметил, что не станет указывать правительству Южной Кореи, куда и что им следует поставлять, однако, осуществление поставок боеприпасов странам, входящим в НАТО, способствует продолжению снабжения украинской армии.

Столтенберг также добавил, что Южная Корея является одним из крупнейших производителей боеприпасов.

Вместе с тем, генсек НАТО предостерег власти Китая от поставок России вооружений и боеприпасов. По его словам, подобный шаг стал бы "исторической ошибкой", за которой последовали бы "существенные последствия". Какие именно последствия, Столтенберг, однако, не уточнил, добавив, что "в Китае знают, какие последствия могут наступить". Столтенберг также подчеркнул, что в НАТО испытывают обеспокоенность по поводу сближения России и Китая в экономической и военной сферах.

Эти заявления генсека НАТО в очередной раз показывают существование двойных стандартов в политике стран Запада, приветствующих поставки на Украину и одновременно решительно осуждающих и угрожающих некоторыми "последствиями" в случае осуществления абсолютно таких же поставок из Китая России.