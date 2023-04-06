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ТАСС

Венгрия заявила, что не поддержит решения НАТО, которые могут привести к конфликту с РФ

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт считает основополагающим решение о том, что альянс не участвует в конфликте на Украине

БУДАПЕШТ, 5 апреля. /ТАСС/. Венгрия не поддержит никакие решения НАТО, в том числе на июльском саммите альянса в Вильнюсе, которые могут привести к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании глава МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Мы считаем основополагающим предыдущее решение о том, что НАТО не участвует в войне на Украине. Мы должны уважать это решение и сделать все возможное для того, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией", - сказал Сийярто на встрече с журналистами в бельгийской столице.

"Все, что выходит за эти рамки и угрожает вызвать конфликт с Россией, сделав НАТО участницей войны [на Украине], для нас неприемлемо. Поэтому мы будем рассматривать каждое предложение на саммите в Вильнюсе с этой точки зрения, чтобы увидеть, соблюдает ли НАТО свое предыдущее решение", - подчеркнул глава венгерского МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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