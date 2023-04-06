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ТАСС

Боррель считает, что вступление Финляндии в НАТО еще больше сблизит альянс и ЕС

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Стороны будут вместе оказывать помощь Украине, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Вступление Финляндии в НАТО еще больше сблизит альянс и Евросоюз, они будут вместе помогать Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО, куда он специально приглашен для обсуждения партнерства этих двух региональных блоков.

"Вступление Финляндии в НАТО еще больше сближает Евросоюз и НАТО. Вместе мы будем работать, чтобы оказывать еще большую помощь Украине. Я намерен изложить, что Евросоюз делает в этом направлении", - заявил Боррель.

Главы МИД стран НАТО обсуждают в среду создание многолетней программы военной поддержки Украины, которая, по словам генсека альянса Йенса Столтенберга, должна наращиваться и продолжаться даже в случае прекращения боевых действий.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Чтобы урегулировать эти вопросы перед саммитом НАТО в 2022 году, между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан меморандум с перечнем конкретных шагов, которые, по мнению Анкары, должны сделать две северные страны. Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО 30 марта. 4 апреля Хельсинки официально приняли в состав блока в качестве 31-го члена альянса. 

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Страны
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Евросоюз
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