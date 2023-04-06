С базы Ванденберг в Калифорнии планируется вывести на орбиту норвежский спутник с ионным двигателем на йоде

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Демонстратор технологий NorSat (NorSat-TD) должен быть запущен в воскресенье, 9 апреля, в 8:44. Он будет выведен в космос с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

NorSat-TD будет запущен совместно с более чем 50 другими спутниками различных габаритов. Норвежский аппарат особый. Он испытает новую систему спутникового движения: двигатель, работающий на электричестве - ионный двигатель на йоде. Этот двигатель был поставлен французской компанией ThrustMe в сотрудничестве с французским космическим агентством CNES. Его испытания проводились в 2021 году. И йод в качестве альтернативного ракетного топлива, как утверждается, показал себя достойно. Достоинство в том, что йод можно хранить в твёрдом виде и он относительно дешевый.

Этот двигатель позволяет нам управлять спутником и расширять опыт в навигации и эксплуатации спутника на низкой околоземной орбите. Это относится не в последнюю очередь к среде, где со временем будет увеличиваться количество спутников.

— говорит Тайлер Джонс, который является руководителем проекта по спутникам в Норвежском космическом агентстве.

Ионный двигатель позволит перемещать NorSat-TD в случае опасного сближения со спутниками или космическим мусором. Когда миссия завершится, двигатель можно будет использовать для возвращения спутника в атмосферу Земли для его так называемой дезинтеграции.

Таким образом, мы сможем избежать добавления космического мусора, уже находящегося на орбите. С двигательной установкой, которая использует только электричество и йод, это также экологически чистая технология для Земли.

— говорит Джонс.

Чтобы иметь возможность управлять спутником, необходимо точное отслеживание. Для этого используется система Space Star. Её поставила норвежская компания Fugro AS Star. Для слежения за NorSat-TD на борту также имеется новый миниатюрный лазерный отражатель. Этот инструмент будет отражать лазерные импульсы от Земли, чтобы измерять расстояние до спутника и определять его орбитальное положение с точностью буквально до миллиметра.

Лазерный отражатель был поставлен итальянским институтом ядерных исследований INRI SCF Lab в сотрудничестве с итальянским космическим агентством ASI. У норвежского спутника также есть лазер на борту, который будет направляться на датчики наземных телескопов.

Основная телескопическая станция для тестирования технологии оптической лазерной связи с орбиты находится в исследовательском институте TNO в Делфте, Нидерланды.

Подобно другим норвежским спутникам NorSat-1, NorSat-2 и NorSat-3, NorSat-TD оснащен приемником автоматической идентификационной системы (AIS).