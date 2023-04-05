Войти
ТАСС

Сийярто считает, что китайский мирный план может стать основой для переговоров по Украине

354
0
0
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

По словам главы МИД Венгрии, Будапешт будет поддерживать любые усилия, направленные на проведение переговоров

БУДАПЕШТ, 4 апреля. /ТАСС/. Венгрия считает, что выдвинутый Китаем план мирного урегулирования конфликта на Украине может стать основой для переговоров противоборствующих сторон. Об этом заявил во вторник ее министр иностранных дел и внешнеполитических связей Петер Сийярто, принимающий участие в совещании глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Мы будем поддерживать любые усилия, направленные на проведение существенных переговоров для достижения устойчивого долгосрочного мира [на Украине]. Мы считаем предложения Китая частью таких усилий. Китайский мирный план способен стать основой для переговоров, которые могут привести к установлению мира в регионе Центральной Европы", - сказал Сийярто в беседе с журналистами в Брюсселе, которая транслировалась телеканалом М1. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Китай
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
03.04.2023
ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ
27.03.2023
Кто взорвал газопроводы "Северный поток". Названы четыре версии
09.03.2023
Запад очень хочет поражения России. Но она непобедима
23.03.2022
Аляска до сих пор не дает Путину покоя
14.02.2022
FP: Запад пытался выдворить Россию из Европы. Но потерпел неудачу
11.01.2022
Джордж Биб: «Русские постоянно посылали сигналы, которые мы не поняли» (Le Figaro, Франция)
03.12.2020
"Региональный альянс с глобальным подходом": НАТО затевает реформы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 10:21
  • 47518
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 10:10
  • 16
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 05.04 09:23
  • 1
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 03:14
  • 1
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 03:11
  • 1
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 02:06
  • 2
Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО
  • 05.04 01:54
  • 2
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем
  • 05.04 00:44
  • 1
В Госдуме заявили, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы
  • 04.04 22:06
  • 1
РФ и Таджикистан проводят совместные учения
  • 04.04 21:49
  • 1
ВС Белоруссии при проверке переведут в режим военного времени
  • 04.04 21:42
  • 1
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
  • 04.04 20:52
  • 1
Дивизию спецподлодок с "Посейдонами" сформируют на Камчатке в 2025 году
  • 04.04 20:19
  • 4
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 04.04 20:05
  • 1
Лукашенко приказал восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"
  • 04.04 20:00
  • 1
На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы