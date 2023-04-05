Сийярто считает, что китайский мирный план может стать основой для переговоров по Украине

По словам главы МИД Венгрии, Будапешт будет поддерживать любые усилия, направленные на проведение переговоров

БУДАПЕШТ, 4 апреля. /ТАСС/. Венгрия считает, что выдвинутый Китаем план мирного урегулирования конфликта на Украине может стать основой для переговоров противоборствующих сторон. Об этом заявил во вторник ее министр иностранных дел и внешнеполитических связей Петер Сийярто, принимающий участие в совещании глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Мы будем поддерживать любые усилия, направленные на проведение существенных переговоров для достижения устойчивого долгосрочного мира [на Украине]. Мы считаем предложения Китая частью таких усилий. Китайский мирный план способен стать основой для переговоров, которые могут привести к установлению мира в регионе Центральной Европы", - сказал Сийярто в беседе с журналистами в Брюсселе, которая транслировалась телеканалом М1.