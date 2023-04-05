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В России изучат данные с «Союза МС-22»

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"Союз МС-22"
"Союз МС-22".
Источник изображения: NASA

Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» изучат данные с автономных регистрирующих средств спускаемого аппарата российского беспилотного корабля «Союз МС-22». Об этом сообщили в корпорации, передает ТАСС.

«В настоящее время (…) проводится демонтаж автономных регистрирующих средств СА "Союза МС-22"», — сказали в РКК «Энергия», добавив, что на них хранится информация о работе систем корабля во время полета и приземления, которую предстоит расшифровать и проанализировать.

В корпорации уточнили, что спускаемый аппарат прибыл в сборочный цех Завода экспериментального машиностроения (входит в РКК «Энергия») 29 марта. После этого специалисты выгрузили с него ресурсное оборудование и укладки с результатами научных экспериментов. Отмечается, что так обслуживают все спускаемые аппараты после их возвращения на Землю.

В марте спускаемый аппарат «Союза МС-22», который отстыковался от Международной космической станции (МКС), вернулся на Землю. Он приземлился в районе казахстанского города Жезказган.

В феврале к МКС пристыковался корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио.

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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
МКС
Союз ПКК
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