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«Союз МС-23» пристыковался к МКС на замену поврежденному «Союзу МС-22»

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио на замену поврежденному «Союзу МС-22», пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram-канале.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с Байконура в 3.24 по московскому времени 24 февраля. Полет корабля к станции после выведения на орбиту прошел по традиционной двухсуточной схеме.

Корабль причалил к модулю «Поиск». Стыковка прошла в автоматическом режиме.

Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев» сообщил, что аварийный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме в конце марта.

13 февраля «Роскосмос» впервые показал повреждение внешней обшивки пилотируемого космического корабля «Союз МС-22». Утечка в системе терморегулирования корабля была зафиксирована 15 декабря.

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Союз ПКК
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