Западное издание: Китайские подлодки с ядерными ракетами держат в напряжении Соединенные Штаты и их союзников

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Стремление Соединенных Штатов сохранять свою мировую гегемонию все больше сталкивается с растущим экономическим и военным могуществом Китая.

Как пишет агентство Reuters, дополнительное давление на Вашингтон и его союзников оказывают китайские подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами. Согласно отчету Пентагона, Китай впервые постоянно держит в море по крайней мере одну подводную лодку с ядерными баллистическими ракетами. А согласно информации китайских военных, флот Китая из шести подводных лодок с баллистическими ракетами класса Jin осуществлял «почти непрерывное» патрулирование от острова Хайнань до Южно-Китайского моря, пишет Reuters.

По мнению аналитиков, оснащенные новой баллистической ракетой большей дальности, они могут поразить континентальную часть Соединенных Штатов.

Агентство отмечает, что даже несмотря на то, что в результате сделки AUKUS Австралия в течение следующих двух десятилетий разместит свои первые атомные подводные лодки, постоянное патрулирование китайскими подлодками с баллистическими ракетами в море создает нагрузку на ресурсы Соединенных Штатов и их союзников.

Новые данные показывают, что Китай начинает эксплуатировать свои подводные лодки с баллистическими ракетами почти так же, как это десятилетиями делали США, Россия, Великобритания и Франция, пишет Reuters, ссылаясь на военных атташе, бывших подводников и аналитиков по вопросам безопасности.

Их подводные «патрули сдерживания» позволяют им угрожать ядерным контрударом, даже если ракеты и системы наземного базирования будут уничтожены. Согласно классической ядерной доктрине, это удерживает противника от нанесения первоначального удара.

По словам американского генерала Энтони Коттона, китайские подводные лодки в настоящее время оснащаются ракетой третьего поколения JL-3. По оценкам, дальность полета JL-3 составляет более 10 000 километров, и она несет несколько боеголовок, что впервые позволяет Китаю достичь континентальной части США из китайских прибрежных вод, отмечается в докладе Пентагона.