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ТАСС

Сенатор из США и министр обороны Греции подчеркнули необходимость поддержки Украины

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Никос Панайотопулос
Никос Панайотопулос.
Источник изображения: dialogorg.ru

Рик Скотт и Никос Панайотопулос также заявили о необходимости непрерывной модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры в порту Александруполиса

АФИНЫ, 3 апреля. /ТАСС/. Американский сенатор Рик Скотт (республиканец от штата Флорида) подчеркнул в понедельник на встрече с министром национальной обороны Греции Никосом Панайотопулосом необходимость постоянной поддержки Украины и непрерывной модернизации с этой целью транспортной и энергетической инфраструктуры в порту Александруполиса. Об этом сообщило греческое оборонное ведомство.

Панайотопулос встретился с членом сенатского комитета по делам обороны Скоттом, который находится с визитом в Греции. Сенатора сопровождала временный поверенный в делах посольства США Мария Олсон. "В ходе встречи была подчеркнута важность стратегического оборонного партнерства между Грецией и США и обновленного, с добавлением новых мест [размещения военных баз], Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США в целях обороны и безопасности двух стран, а также продвижения стабильности в регионе. В этом контексте была подчеркнута приоритетность непрерывной модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры в порту Александруполиса, чтобы через нее облегчить оказание поддержки обороне Украины. Также была подчеркнута необходимость постоянной поддержки Украины с целью укрепления ее обороноспособности для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на Крите, об использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использования любого другого военного объекта на территории Греции с ее согласия.

14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение. Согласно подписанным договоренностям, к списку из четырех американских военных баз добавляются четыре новых объекта. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе). Через порт Александруполиса в последние месяцы проходила переброска американской военной техники с целью дальнейшей отправки по железной и автомобильным дорогам в Болгарию и Румынию, а также на Украину. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Греция
Румыния
США
Украина
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