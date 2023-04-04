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Военное обозрение

Постпред США при НАТО: Мы ожидаем, что Украина проведёт контрнаступление в ближайшие недели

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Источник изображения: topwar.ru

Американские чиновники подталкивают украинскую армию к контрнаступлению. Ведь чем больше ВСУ теряют «опорников», укреплённых районов и населённых пунктов, а также техники и личного состава, тем сложнее натовским чиновникам в своих странах объяснять целесообразность дальнейшего предоставления Украине военной помощи.

В связи с этим особое внимание на себя обращает заявление постпреда США в НАТО Джулианны Смит. По словам Смит, украинская армия подготовилась к контрнаступлению.

Постпред США при Организации североатлантического договора:

Мы ожидаем что Украина в ближайшие недели проведёт контрнаступление.

Само это заявление звучит не столько как непосредственно ожидание, сколько как приказ для контролируемого киевского режима отправить свои войска на проведение наступательной операции.

В связи с этим вновь стали звучать предположения о том, где ВСУ могут нанести основной удар. Среди прочего – это попытка прорвать линию обороны российских войск на Запорожском направлении, а также форсировать Днепр со стороны Херсона – с целью атаковать в сторону Мелитополя. Другие варианты направлений – Донецк, а также (отдельно) – Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. Также отдельные «горячие головы» говорят о том, что ВСУ вообще могут попытаться прорваться через границу в те субъекты федерации, которые таковыми были и до 2014 года.

Джулианна Смит не конкретизировала, с чем конкретно связаны американские «ожидания».

Ранее в Киеве давали понять, что собираются контрнаступление перенести по причине раскисших грунтовых дорог и полей и «слабого обеспечения западной военной техникой». Судя по заявлению г-жи Смит, США эти факторы проблемой не считают.

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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