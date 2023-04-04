СМИ: страны ЕС рассчитывают вернуть себе €8 млрд за поставки оружия Киеву

Как сообщила газета L'Opinion, некоторые члены Евросоюза пытаются получить компенсацию за новые вооружения, приобретенные ими для собственных нужд, и отправить более старое оружие на Украину

ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Страны Евросоюза претендуют на компенсацию в размере €8 млрд из Европейского фонда мира за поставки оружия Киеву. Об этом сообщила в понедельник французская газета L'Opinion.

Первые транши из этого фонда для финансирования поставок вооружений на сумму €5,6 млрд уже израсходованы Украиной, отметило издание. Следующий саммит Евросоюза должен выделить дополнительное финансирование в размере €3,5 млрд, добавляет газета.

Европейский фонд мира, созданный Евросоюзом в 2021 году, отмечает издание, предназначался ранее странам Африки, но украинский конфликт изменил ситуацию. Фонд стал своего рода компенсационной палатой, позволяющей государствам ЕС возмещать расходы на оружие, которое они напрямую поставляют Украине, указывает газета. Требования возмещения расходов со стороны стран ЕС уже достигают €8 млрд, пишет L'Opinion.

Как отмечается в публикации, некоторые члены Евросоюза пытаются получить компенсацию за новые вооружения, приобретенные ими для собственных нужд, и отправить более старое оружие на Украину. Газета напоминает о таких попытках со стороны Эстонии, чей собственный взнос в фонд составляет не более 0,2% его средств. "Не стал бы утверждать, что все ведут честную игру", - прокомментировал ситуацию источник издания в Европейском союзе.

Европейский фонд мира, указывает L'Opinion, финансирует, в частности, поставки для украинской армии артиллерийских орудий, средств противовоздушной обороны, танков и боеприпасов. Взносы в фонд выплачиваются странами в зависимости от их экономического потенциала: Германия обеспечивает 25% средств фонда, Франция - 18%, тогда как Польша - 2,7%. Фонд финансируют в настоящее время 17 из 27 государств ЕС, а также Норвегия.

Во Франции, пишет газета, раздаются голоса, что европейское финансирование должно предназначаться европейской промышленности, а не идти на закупки в третьих странах, например в США и Южной Корее.