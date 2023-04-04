Приборостроительный холдинг "Роскосмоса" в 2022 году увеличил выпуск продукции более чем на 60%

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос") по итогам 2022 года увеличил выпуск продукции более чем на 60%, сообщили в пресс-службе РКС в понедельник.

"Проекты по опережающей закупке комплектующих принесли положительные результаты, что позволило в прошлом году поставить аппаратуру заказчикам в соответствии с договорными сроками", - сказал гендиректор РКС Геннадий Ерохин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

По его словам, в 2023 году холдинг продолжит работу по унификации и стандартизации аппаратуры для выполнения задачи по переходу на индустриальную модель производства спутников.