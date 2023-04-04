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ТАСС

Генсек НАТО: вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения без ее победы

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Alexandru Dobre

Генсек альянса заявил, что для исключения такого варианта развития событий НАТО предоставляет беспрецедентную помощь Киеву

БРЮССЕЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте, для предотвращения такого развития событий альянс предоставляет Киеву беспрецедентную помощь. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи НАТО 4-5 апреля.

"Сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы Украина одержала победу. Без этого вопрос о ее членстве не будет иметь значения. Для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос украинских журналистов, может ли Киев рассчитывать на вступление в НАТО во время продолжающегося конфликта. При этом Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО "остается неизменной и Украина станет членом НАТО".

  

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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