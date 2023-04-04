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Норвегия и Дания передадут Украине восемь тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм

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Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография
Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография.
Источник изображения: © AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV

ЦАМТО, 3 апреля. Норвегия и Дания совместно поставят Киеву 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило норвежское Министерство обороны.

"Норвегия и Дания передадут 8000 артиллерийских снарядов Украине... стандартные натовские артиллерийские снаряды калибра 155 мм, они станут дополнением к передаче Данией 19 самоходных гаубиц CAESAR", – говорится в релизе на сайте ведомства.

Отмечается, что снаряды будут изготовлены из комплектующих, произведенных в Дании и Норвегии.

Как заявляет норвежское Минобороны, Осло ранее передало Киеву 20 тыс. снарядов.

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Страны
Дания
Норвегия
Украина
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