Норвегия и Дания передадут Украине восемь тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм

ЦАМТО, 3 апреля. Норвегия и Дания совместно поставят Киеву 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило норвежское Министерство обороны.

"Норвегия и Дания передадут 8000 артиллерийских снарядов Украине... стандартные натовские артиллерийские снаряды калибра 155 мм, они станут дополнением к передаче Данией 19 самоходных гаубиц CAESAR", – говорится в релизе на сайте ведомства.

Отмечается, что снаряды будут изготовлены из комплектующих, произведенных в Дании и Норвегии.

Как заявляет норвежское Минобороны, Осло ранее передало Киеву 20 тыс. снарядов.