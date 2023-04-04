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Военное обозрение

Немецкая пресса: уполномоченный по делам бундесвера считает недостижимым обеспечение роста кадрового состава армии

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Источник изображения: topwar.ru

По мнению немецкого уполномоченного по делам армии Евы Хегль, бундесвер нуждается в укреплении, и не только в плане материального оснащения. Однако в настоящее время в Германии существует серьёзная проблема, заключающаяся в недостаточном количестве желающих поступать на военную службу. Минобороны ФРГ планирует к 2031 году нарастить количество военнослужащих бундесвера до 203 тысяч, однако, по мнению Хегль, это недостижимо.

Как сообщает немецкий телеканал N-TV, Хегль также видит серьезную проблему в том, что те, кто поступает на службу в бундесвер, необязательно там остаются. Хегль также отметила снижение количества поступающих в бундесвер заявок, а также высокий процент отсева среди новобранцев. В ряде федеральных земель число отсеянных по разным причинам достигает 34%. Это абсолютный рекорд. По ее мнению, немецкая армия сталкивается с проблемами с персоналом, более серьезными, чем с материальным обеспечением.

По её словам, несмотря на сильное влияние оказываемое бундесвером на рынок труда, граждане, подающие заявления на вступление в армию, впоследствии в течение года не получают ответа от потенциального работодателя, что является совершенно недопустимым.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус также подчеркнул, что существующие в вопросах оснащения бундесвера проблемы не смогут быть устранены в течение этого десятилетия. Это обусловлено отсутствием достаточного финансирования и производственных мощностей, которыми располагает немецкая промышленность.

Для модернизации армии и достижения поставленной руководством блока НАТО цели, касающейся выделения 2% объёма экономического производства на оборонные нужды, власти ФРГ создали специальный фонд для бундесвера в размере 100 миллиардов евро. Писториус считает эту сумму недостаточной и требует увеличения бюджетного финансирования армии еще на 10 миллиардов евро.

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Страны
Германия
Проекты
NATO
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