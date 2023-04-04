Войти
ЦАМТО

На верфи DSME заложен киль первой НАПЛ KSS-3 второй партии для ВМС Республики Корея

131
0
0
Источник изображения: Фото: navalnews.com

ЦАМТО, 3 апреля. На верфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. (DSME) в Окпо 30 марта состоялась церемония закладки киля головной НАПЛ KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2), предназначенной для ВМС Республики Корея.

Как сообщал ЦАМТО, три 3000-тонные подводные лодки в рамках первого этапа (Batch-1) национального проекта KSS-3 строятся DSME и Hyundai Heavy Industries. Головная НАПЛ первой партии, SS-083 "Досан Ан Чхан-хо" (Dosan Ahn Chang-ho), была передана ВМС Республики Корея в августе 2021 года. Две остальные подлодки достраиваются.

В июле 2016 года DSME была выбрана подрядчиком проектирования и постройки головной неатомной подводной лодки проекта KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2). Разработка эскизного проекта была завершена в декабре 2018 года. Основной контракт на строительство был подписан в октябре 2019 года.

В августе 2021 года, одновременно с поставкой "Досан Ан Чхан-хо", на предприятии DSME началось строительство головной НАПЛ KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2). 10 сентября 2021 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) подписало с компанией DSME контракт стоимостью 985,7 млрд. вон (845,5 млн. долл.) на строительство второй НАПЛ KSS-3 второй партии.

Резка первой стали для строительства головной подлодки второй партии началась в мае 2021 года, второй НАПЛ – в декабре 2021 года. Ожидается, что первая подводная лодка KSS-3 Batch-2 будет спущен на воду в 2025 году. Она должна быть передана ВМС РК в 2027 году, вторая – в 2028 году.

Всего к 2029 году ВМС Республики Корея рассчитывают принять на вооружение тремя партиями до девяти подлодок KSS-3, общая стоимость которых оценивается в 10 млрд. батов (8,7 млрд. долл.). Новые НАПЛ постепенно заменят подлодки "Чанг Бого", состоящие на вооружении с 1993 года.

Как планируется, подводные лодки второй партии длиной 89 м, шириной 9,6 м и водоизмещением 3600 т будут оснащены южнокорейскими литиево-ионными аккумуляторами, которые позволят более длительное время выполнять задачи в подводном положении, а также передовыми гидроакустическими и боевыми системами, которые расширят возможности обнаружения и поражения целей. От KSS-3 Batch-1 новые подлодки будут отличаться обновленной системой боевого управления и ГАС, большим количеством вертикальных пусковых установок. Ожидается, что эти НАПЛ будут оснащены 10 вертикальными пусковыми установками с БРПЛ по сравнению с шестью, установленными на 3000-тонных подводных лодках первой партии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
Chang Bogo
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
Проекты
209 тип
Похожие новости
20.05.2022
Программа южнокорейского авианосца CVX под угрозой после избрания нового президента Южной Кореи
01.10.2021
Состоялся спуск на воду третьей НАПЛ серии KSS-3 Batch-1 для ВМС Республики Корея
15.10.2019
DSME получила заказ на строительство первой ДЭПЛ проекта KSS-3 Batch-2
12.09.2018
На верфи DSME 14 сентября состоится спуск на воду головной подводной лодки класса KSS-3
04.09.2017
DSME поставит Hyundai Heavy Industries ключевые компоненты для строительства третьей 3000-тонной НАПЛ для ВМС РК
12.07.2017
ВМС Республики Корея приняли шестую НАПЛ "Тип-214"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 02:34
  • 47429
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.04 19:41
  • 92
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 03.04 17:56
  • 3
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 03.04 15:46
  • 35
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 03.04 10:30
  • 2
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 03.04 05:31
  • 2
Ростех порекомендовал к принятию на вооружение модернизированную самоходную пушку 2С25М
  • 02.04 01:38
  • 3
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 01.04 19:26
  • 1
Поражение Украины становится все реальнее
  • 01.04 12:26
  • 1
Новосибирских ракетчиков проверили на готовность действовать в быстроменяющейся обстановке
  • 01.04 11:36
  • 3
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 23:15
  • 6
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 19:46
  • 5
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров