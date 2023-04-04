На верфи DSME заложен киль первой НАПЛ KSS-3 второй партии для ВМС Республики Корея

ЦАМТО, 3 апреля. На верфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. (DSME) в Окпо 30 марта состоялась церемония закладки киля головной НАПЛ KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2), предназначенной для ВМС Республики Корея.

Как сообщал ЦАМТО, три 3000-тонные подводные лодки в рамках первого этапа (Batch-1) национального проекта KSS-3 строятся DSME и Hyundai Heavy Industries. Головная НАПЛ первой партии, SS-083 "Досан Ан Чхан-хо" (Dosan Ahn Chang-ho), была передана ВМС Республики Корея в августе 2021 года. Две остальные подлодки достраиваются.

В июле 2016 года DSME была выбрана подрядчиком проектирования и постройки головной неатомной подводной лодки проекта KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2). Разработка эскизного проекта была завершена в декабре 2018 года. Основной контракт на строительство был подписан в октябре 2019 года.

В августе 2021 года, одновременно с поставкой "Досан Ан Чхан-хо", на предприятии DSME началось строительство головной НАПЛ KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2). 10 сентября 2021 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) подписало с компанией DSME контракт стоимостью 985,7 млрд. вон (845,5 млн. долл.) на строительство второй НАПЛ KSS-3 второй партии.

Резка первой стали для строительства головной подлодки второй партии началась в мае 2021 года, второй НАПЛ – в декабре 2021 года. Ожидается, что первая подводная лодка KSS-3 Batch-2 будет спущен на воду в 2025 году. Она должна быть передана ВМС РК в 2027 году, вторая – в 2028 году.

Всего к 2029 году ВМС Республики Корея рассчитывают принять на вооружение тремя партиями до девяти подлодок KSS-3, общая стоимость которых оценивается в 10 млрд. батов (8,7 млрд. долл.). Новые НАПЛ постепенно заменят подлодки "Чанг Бого", состоящие на вооружении с 1993 года.

Как планируется, подводные лодки второй партии длиной 89 м, шириной 9,6 м и водоизмещением 3600 т будут оснащены южнокорейскими литиево-ионными аккумуляторами, которые позволят более длительное время выполнять задачи в подводном положении, а также передовыми гидроакустическими и боевыми системами, которые расширят возможности обнаружения и поражения целей. От KSS-3 Batch-1 новые подлодки будут отличаться обновленной системой боевого управления и ГАС, большим количеством вертикальных пусковых установок. Ожидается, что эти НАПЛ будут оснащены 10 вертикальными пусковыми установками с БРПЛ по сравнению с шестью, установленными на 3000-тонных подводных лодках первой партии.