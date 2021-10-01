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ЦАМТО

Состоялся спуск на воду третьей НАПЛ серии KSS-3 Batch-1 для ВМС Республики Корея

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Источник изображения: Фото: Republic of Korea Armed Forces

ЦАМТО, 30 сентября. На предприятии компании Hyundai Heavy Industries Co. в Ульсане 28 сентября состоялась церемония спуска на воду НАПЛ класса "Чанг Бого-3" (KSS-3 Batch-1) водоизмещением 3000 т, обладающей возможностями пуска БРПЛ.

В ходе мероприятия, в котором приняли участие представители промышленности и командования ВМС Республики Корея, подлодка получила наименование "Шин Чхэ Хо" (Shin Chae-ho).

"Шин Чхэ Хо" является третьей из трех подводных лодок серии KSS-3 Batch-1, которые планируется построить для ВМС Республики Корея к 2023 году с использованием национальных технологий в рамках проекта общей стоимостью 3,09 трлн. вон (2,7 млрд. долл.), запущенного в 2007 году.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на постройку первых двух 3000-тонных подводных лодок в рамках первого этапа (Batch-1) национального проекта KSS-3 Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) подписало с компанией DSME (Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering) в декабре 2012 года. Стоимость соглашения оценивается в 1,56 млрд. долл. Подрядчиком постройки третьей подлодки в конце 2016 года DAPA выбрало Hyundai Heavy Industries.

НАПЛ SS-083 "Досан Ан Чхан-хо" (Dosan Ahn Chang-ho) была спущена на воду в сентябре 2018 года и передана ВМС Республики Корея 13 августа 2021 года. Спуск на воду второй подлодки SS-085 "Ан Му" (Ahn Mu) состоялся в ноябре прошлого года, а ВМС она будет передана в следующем году.

Hyundai Heavy Industries приступила к постройке третьей НАПЛ серии в июне 2017 года. Закладка киля состоялась 10 апреля 2019 года. Ее поставка ВМС Республики Корея запланирована на 2024 год.

В августе 2021 года, одновременно с поставкой "Досан Ан Чхан-хо", на предприятии DSME началась постройка головной НАПЛ серии KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2). Первая НАПЛ второй партии должна быть передана ВМС в 2026 году, а вторая – в 2028 году.

Всего к 2029 году ВМС Республики Корея рассчитывают принять на вооружение тремя партиями до девяти подлодок KSS-3, общая стоимость которых оценивается в 10 млрд. вон (8,7 млрд. долл.). Новые НАПЛ постепенно заменят подлодки "Чанг Бого", состоящие на вооружении с 1993 года.

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Страны
Южная Корея
Продукция
Chang Bogo
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
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