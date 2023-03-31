«Ремонт собственными силами в два раза дешевле»: оборонка Малайзии обещает сохранить в строю истребители Су-30МКМ

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Поступившие в 2007 году на вооружение ВВС Малайзии истребители Су-30МКМ смогут пролетать ещё как минимум 20 лет, обещают в руководстве оборонной компании ATSC – подрядчика по техническому обслуживанию самолётов.

Малайзия является одной из первых стран в Юго-Восточной Азии, начавших эксплуатировать российские истребители. В 1995 году она приобрела 18 МиГ-29Н (сняты с вооружения в 2015 году), в 2007 году – 18 Су-30МКМ.

Компания ATSC способна осуществлять ремонт самолётов собственными силами при условии наличия запчастей, делая его в два раза дешевле по сравнению с отправкой истребителей в Россию

- заявил генеральный директор Фадзар Сухада, обещая сохранить в строю истребители российского происхождения.

С его слов, капитальный ремонт одного Су-30 обходится в $27 млн и проводится после 1500 часов налёта или 10 лет эксплуатации. Персонал компании на 70% состоит из техников и инженеров ВВС Малайзии, вышедших на пенсию, и имеет обширный опыт обращения с самолётами.

На данный момент не известно, намерены ли малазийские военные перейти на новую российскую машину после исчерпания ресурса у Су-30МКМ. Недавно было заявлено о планах закупить к 2026 году 18 лёгких боевых самолетов FA-50 у Korea Aerospace Industries за $920 млн.