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В России создали новый стелс-материал

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Ростех
Ростех.
Источник изображения: Ростех

Специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создали опытные образцы нового радиопоглощающего материала, который может быть использован для изготовления деталей самолетов. Об этом сообщили в «Ростехе», передает РИА Новости.

«Благодаря основе из стеклонитей с металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в боевой авиации используются только радиопоглощающие покрытия, которые наносят на детали летательного аппарата. Эти материалы не являются элементом конструкции.

В госкорпорации уточнили, что благодаря своим характеристикам новый материал поглощает до 95 процентов электромагнитного излучения радаров и затрудняет обнаружение летательного аппарата при помощи средств радиолокации.

Новый материал состоит из соединенных между собой слоев стеклоткани. В его основе лежат тонкие нити с металлическим сердечником в стеклянной изоляции. Материал разработало Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов (входит в «Росэлектронику») для изготовления лопаток компрессоров авиадвигателей, которые являются одной из самых заметных деталей самолета в радиолокационном диапазоне.

По словам гендиректора конструкторского бюро Алексея Дымовских, существующие стелс-покрытия требуют регулярного восстановления, а стеклопластик со сниженным коэффициентом отображения не требует обслуживания. Он добавил, что опытные образцы успешно прошли необходимые заводские испытания.

В марте 2022 года в «Ростехе» сообщили, что в России усовершенствовали технологию создания остекления для малозаметных самолетов, которая улучшит его характеристики на 20 процентов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
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3 комментария
№1
31.03.2023 02:55
Интересно посмотреть на самолет весь в стеклопластике.
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№2
31.03.2023 10:47
опять супер-новость из  самого  достоверного источника! Предположим  создали  что? Пусть применят и покажут  зачем  создали и какая  от него большая  началась  польза! Дело Чубайса  живет и побеждает! Рыжий тоже  любил демонстрировать нано достижения  , которые  , почему то никогда и нигде  не  применялись
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№3
31.03.2023 13:18
Классная новость! Хотелось бы, конечно, понимать и каков удельный вес этого материала, по сравнению с металлами и углепластиками.
Также не совсем понятно где будут изготавливать те же лопатки авиадвигателей из этого материала.
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