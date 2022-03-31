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В России усовершенствовали стекло для стелс-самолетов

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ОНПП Технология
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.
Источник изображения: http://technologiya.ru/

В России усовершенствовали технологию создания остекления для малозаметных самолетов. Решение, предложенное Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» имени А.Г. Романишина госкорпорации «Ростех», позволяет снизить заметность стелс-самолетов. Об этом сообщили в госкорпорации.

Усовершенствованная технология позволяет улучшить характеристики остекления самолетов на 20 процентов. Стекло получило слой металлов и оксидов металлов, которые наносят на его поверхность методом магнетронного распыления в вакуумной установке.

Модернизация оборудования позволила повысить качество покрытия, которое наносят на остекление кабины боевых самолетов. Это приводит к снижению радиолокационной заметности и улучшению оптических характеристик стекла.

Модернизированное остекление повышает боевой потенциал малозаметных самолетов. Характеристики образцов подтвердили в ходе испытаний. Новую технологию будут использовать при создании перспективных авиационных комплексов.

В феврале в «Ростехе» рассказали о создании стекла для самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
Компании
Ростех
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